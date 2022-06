Tussen de ‘best wel zware’ Ongehoord-items opperde de presentator een zomercursusje doorvragen

Bij Ongehoord Nieuws konden ze er dinsdagmiddag al bijna om lachen, om de kritiek van de NPO-ombudsman dat de presentatoren van het nieuwsprogramma niet goed doorvragen als gasten „nepnieuws verspreiden” of „meningen als feiten presenteren”. Presentator Arlette Adriani kondigde de komende – geplande – zomerstop van het programma aan en stelde voor dat collega Ahmed Aarad en zij die tijd mooi konden benutten voor een „cursusje doorvragen”. Aarad was dat mooi niet van plan en gooide een jij-bak. Laten de omroepbazen eerst eens kijken naar „al die andere talkshows” waar iedereen óók al jaren onweersproken blijft.

Dit duetje kwam nadat aan Tweede Kamerlid Freek Jansen was gevraagd wat hij van het kabinetsidee vond om jongeren uit de Franse banlieues naar Nederland te halen als arbeidsmigrant. Nou, hij was stómverbaasd over het plan het „meest criminele, agressieve, Afrikaanse gebeuren” hierheen te halen. „Geen goede zaak dus,” vatte Arlette Adriani bondig samen. Daarna mocht vast panellid Patrick Kicken zijn ergernis spuien over een billboard in Almere, waarop een „naakte persoon in transitie” te zien is. Waarom, vroeg hij zich af, moet zoiets in het openbaar? „We hangen toch ook geen foto’s van blote vrouwen op.” O? Adriani rondde dit item af door te zeggen dat zij het ook geen pretje zou vinden langs zo’n foto te lopen met haar kinderen. Volgende onderwerpen: het overbelaste stroomnet en de wereldwijde vervolging van christenen. O ja, dat had Aarad inderdaad al gezegd: „We hebben maar een paar minuten voor elk item dat best wel zwaar weegt.”

Hakan en Ismail

In het all-inclusive resort Nashira aan de Turkse kust hebben ze geen gebrek aan arbeidsmigranten. Vanuit dorpen door het hele land reizen jonge mannen naar de kust voor een baantje in de toeristenindustrie. In de documentaire All-in (BNNVARA) volgt de Belgisch-Turkse regisseur Volkan Üce er twee: Hakan (25) en Ismail (18), en ze zijn zo goed gecast dat je even denkt naar een speelfilm te kijken.

Hakan liet elf broers achter in zijn dorp, hij wil naar Amerika. Studeren, hogerop komen. Aan de personeelschef (ook nog maar 27 jaar) vertelt hij dat hij had zullen gaan studeren, maar een „sociale angststoornis” hield hem twee jaar binnenshuis. Hij wordt aangenomen als life guard en neergezet op de allerdrukste glijbaan, waar hij de allerdikste Russen en Engelsen in rubberen zwembanden een zetje moet geven.

De melancholieke blik van de jongen die de eerste dag op de slaapzaal met zijn slapies praat over Marx, Nietzsche en Freud verandert binnen no time in een donkere, naar binnen gekeerde. Hij is een radartje in een systeem, vindt hij, een „robot” die moet glimlachen als hij wordt beledigd. „De gieren staan te wachten,” zegt zijn collega over de toeristen die achter het zwembadhek staan te drommen.

Ismail is van ver gekomen om in het resort geld te verdienen voor zijn familie. Toen de Syriërs naar zijn dorp kwamen, zegt hij, was er geen werk meer voor hem als kapper. Hij doet het lang niet gek, in de keuken. Een kok die nauwelijks ouder is dan hij ontfermt zich over hem en leert hem koken wat de toeristen lekker vinden. Soep. Geen linzensoep, maar soep van bloem en kip, en Russische en Italiaanse. Zijn grote, bruine ogen zien meisjes en mogelijkheden. Na sluitingstijd stiekem zelf zwemmen in het zwembad, mooie kleren kopen, flesjes Cola en Fanta weggeven.

Aan het eind van het seizoen nemen beide mannen ontslag. De zomer is voorbij, het werk ook, dus zij zijn niet meer nodig. Komen ze volgend jaar terug?, vraagt de personeelschef. Ja zeker, zegt Ismail. „Ik heb mezelf hier ontwikkeld.” Zeker niet, zegt Hakan. „Ik heb mezelf verloren.”

Het seizoen erop zijn ze er allebei weer.