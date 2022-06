Stones-fans leven op uitgestelde voorpret

We gingen naar de Rolling Stones, de Ouwe Rocker en ik. Want de Stones mochten met deze tournee hun zestigste verjaardag vieren, onze vriendschap duurde ook al veertig jaar en dat was een feestje waard. Dus ging ik maandagochtend op bed liggen om me in mijn oude Levi’s 501 te persen – iets wat de Ouwe Rocker niet hoefde te doen, hij was negen kilo afgevallen met het oog op dit concert. Want hij wilde wel een strakke oude rocker zijn. Dus terwijl ik mijn adem inhield om mijn broek dicht te knopen, trok hij met gemak het T-shirt dat hij in 1990 had gekocht, tijdens de Urban Jungle tour, over zijn buik.

Stones-shirts

De Ouwe Rocker nam zijn vriendin en dochter mee; ze droegen T-shirts van andere tournees, want de Ouwe Rocker had de Stones talloze malen gezien en dat wilde hij weten ook. Aangekomen bij de Johan Cruijff ArenA begreep ik waarom – daar paradeerden duizenden (vooral) mannen en vrouwen in Stones-shirts van weleer.

De Ouwe Rocker wees glunderend op het T-shirt van z’n dochter: „Die is van de Licks-tour in 2003, in Vredenburg, zo’n 2.500 plaatsen. En nu denkt iedereen: zo, die pa van haar was erbij!”

De Ouwe Rocker staarde voor zich uit. Vijf minuten. In die vijf minuten moet hij zichzelf innerlijk bij elkaar hebben geraapt

Even later namen we plaats op onze stoelen; ik met een grote beker lauw bier in de hand, de Ouwe Rocker met een forse spliff tussen de lippen, want je bent een rocker, tenslotte. Toen verscheen een man op het podium. Hij zei iets over ‘positief getest’, ‘afgevoerd’ en ‘geen show’.

De Ouwe Rocker staarde voor zich uit. Vijf minuten duurde dat. In die vijf minuten moet hij zichzelf innerlijk bij elkaar hebben geraapt, want toen draaide hij zich om en zei: „Ach, nu hebben we bij het inhaalconcert nog een keer voorpret.” Dat bleef hij tegen iedereen zeggen: op weg naar de uitgang, op het perron, in de trein: „Hebben we straks nog een keer voorpret.” Ik denk dat hij vooral tegen zichzelf sprak.

Om kwart over acht was ik weer thuis. Op Twitter, zo zag ik uit een ooghoek, heerste veel leedvermaak over al die teleurgestelde ‘boomers’ in hun verwassen Stones-shirts. Maar ik had een ander probleem. Hoe ging ik die 501 in godsnaam uit krijgen?