Saoedi-Arabië zet reisbureaus buitenspel: hadj naar Mekka moet nu via de staat

Vaccinaties gehaald, paspoort op orde, verlof op het werk geregeld. Aimad Bennouho (36) uit Den Haag was helemaal klaar voor de hadj, de reis „van zijn leven”, waar hij sinds 2019 op zit te wachten. Twee jaar kon de bedevaart naar Mekka wegens corona niet doorgaan, maar dit jaar zou het eindelijk gebeuren.

Tot Saoedi-Arabië begin vorige week de regels rond het afreizen naar Mekka veranderde. „Kan ik nog wel gaan? Hoe zit het met de begeleiding, worden er nog excursies geregeld, krijg ik wel het juiste hotel?”

De Saoedische regering bepaalde dat moslims uit Europa, Amerika en Australië zich voor de bedevaart dit jaar eerst moeten registreren via het platform Motawif van de Saoedische overheid. Daarna zal via een loting bepaald worden wie er mogen afreizen naar Mekka. Eerder geboekte reizen bij gespecialiseerde reisbureaus (23 in Nederland) komen hierdoor te vervallen.

Of Saoedi-Arabië dan ook de taken overneemt van de reisbureaus, is niet helemaal duidelijk. „Het platform Motawif is géén reisbureau”, benadrukt een woordvoerder van de Saoedische ambassade. „De overheidswebsite is er alleen om je te registreren.”

Bij het registreren moet je wel aangeven welk soort reispakket je wilt en moet je documenten uploaden. Het regelen van de tickets en accommodaties zal in Saoedi-Arabië geregeld worden, zegt de woordvoerder.

‘Onverantwoord’

Abdellah Mrabet, directeur van Mekka & Medina Reizen, regelt al jaren hadjreizen voor Nederlandse moslims. Hij heeft voor tientallen klanten de reis naar Mekka moeten annuleren. De beslissing van het ministerie van Hadj om de regels zo kort voor de reis te wijzigen, vindt Mrabet „onverantwoord”. Volgens hem kunnen de pelgrims nu nergens op terugvallen als er iets misgaat tijdens de reis. „De klant is niet beschermd.”

Naar de reden waarom Saoedi-Arabië een eigen platform lanceert en de reizen niet meer laat boeken via de reisbureaus, kan Mrabet alleen gissen. „Het is vast een geldkwestie. Alle inkomsten gaan dan rechtstreeks naar de Saoediërs. Ook helpt het de Saoediërs van werk te voorzien.”

Het registreren is om de hadj voor moslims „goedkoper en toegankelijker” te maken, zegt de woordvoerder van de Saoedische ambassade. „We willen het ministerie van Hadj papierloos maken en het digitaal registreren is daar een onderdeel van.” Waarom de Saoedische overheid zo kort voor de hadj de regels verandert, kon de woordvoerder niet vertellen. De moslims konden zich tot afgelopen maandag aanmelden via Motawif, de loting is van deze woensdag tot vrijdag middernacht.

Eerder waren voor dit jaar 2.100 plekken voor Nederlanders gereserveerd. Maar of dat met de loting nog steeds zo is, moet nog blijken. Aimad hoopt dat hij en zijn vrouw onder de „gelukkigen” vallen. Op „goed vertrouwen” meldde hij zich afgelopen maandag op het Saoedische platform. Nu wacht hij in spanning af.