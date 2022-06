Ruim 400 academici willen kabinet weerhouden van gaswinning op Noordzee

Een groep van ruim vierhonderd academici wil het kabinet ervan overtuigen om niet op de Noordzee naar gas te boren. In een woensdag gepubliceerde brief vragen ze het kabinet de vergunningen daarvoor in te trekken omdat de gaswinning haaks staat op de klimaatambities. Zo zou dat de komende decennia „tot extra uitstoot van broeikasgassen” leiden. Achter het pleidooi zitten Scientists for Future NL, Scientist Rebellion en 432 wetenschappers van universiteiten, hogescholen en instituten.

Lees ook: Gaswinning op de Noordzee weer in trek

Begin deze maand maakte staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) bekend vergunningen te verlenen voor een gezamenlijk gaswinningsproject van Duitsland en Nederland. Het gasveld ligt in de Noordzee, ruim negentien kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en het Duitse waddeneiland Borkum. Naar verwachting zal daar eind 2024 voor het eerst gas vandaan komen. Ook de Duitse deelstaat Nedersaksen heeft na aanvankelijke scepsis toestemming gegeven.

De Duitse bestuurders hadden lange tijd milieubezwaren en waren daarom tegen het plan. Dat standpunt is herzien vanwege de Russische invasie in Oekraïne; Duitsland is toch voor lokale gaswinning om niet langer afhankelijk te zijn van gas uit Rusland. Nederland was al langer akkoord met het project, hoewel milieuorganisaties veel kritiek hebben. Ook de Waddeneilanden zelf hebben zorgen over horizonvervuiling en waterkwaliteit.

Alternatief Groningen

Om tegemoet te komen aan de bezwaren heeft Vijlbrief eerder de plannen op enkele punten aangepast en bijvoorbeeld het productieplatform verlaagd, zodat het minder opvalt. Ook zegde hij een extra filter voor het vrijgekomen water bij de gasproductie toe. Het kabinet blijft vasthouden aan het gasplan op de Noordzee als alternatief voor de winning in Groningen en de gestopte gasleveringen uit Rusland. Minister Vijlbrief was woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar op de bezwaren van de wetenschappers.

Eerder hebben grote gasbedrijven als BP en de NAM hun gasvelden op de Noordzee juist van de hand gedaan of te koop gezet. Nederland telt naast Groningen zo’n 250 kleinere actieve gasvelden, waarvan er 150 in de Noordzee liggen. Daar komt per jaar zo’n 10 miljard kubieke meter aardgas vandaan, dat gelijkstaat aan circa een vierde van de Nederlandse gasbehoefte van huishoudens en bedrijven. Mogelijk komt het kabinet voor de zomer nog met voorstellen om de gaswinning op de kleinere velden in zee te versnellen.