Er zijn nu twintig partijen in de Tweede Kamer. Een aantal daarvan gebruikt de Tweede Kamer meer als TV-studio dan als controlerend en medewetgevend orgaan. Dat leidt tot onaangename taferelen en ruw taalgebruik.

Ton Elias is voormalig vice-voorzitter van de Tweede Kamer. Dit artikel is een verkorte en bewerkte versie van een onlangs gepubliceerd essay in Liberale Reflecties.

Ook kleutergedrag in de Kamer levert geen afkeuring op. Toen het Kamerlid Dion Graus (PVV) vorig jaar een wafelkoek door de zaal gooide naar toenmalig staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD), die deze overigens behendig opving, zei de voorzitter van dienst alleen: „Catch!” Geen enkel afkeurend commentaar in enige krant volgde, terwijl toch ook decorumverlies een belangrijk element van afnemend vertrouwen in politieke instituties vormt.

Voorlopig dieptepunt was de dag dat woordvoerders van verschillende partijen elkaar op 20 januari voor rotte vis uitscholden in de plenaire zaal, voor iedere live-kijker zichtbaar. Gelukkig niet hoorbaar, want het was tijdens een nogal paniekerig belegde schorsing, maar de beelden alleen al waren schokkend genoeg. Nadat FvD-woordvoerder Gideon van Meijeren in een interruptie had gesteld van mening te zijn dat burgers zich niet aan coronamaatregelen behoeven te houden, zette Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) de microfoon uit omdat hiermee het Reglement van Orde van de Kamer (RvO) werd overtreden, dat immers bepaalt dat het de leden niet is toegestaan „instemming te betuigen met dan wel aan te sporen tot onwettige handelingen” (RvO, art. 8.16.e). NRC repte van „een chaotische situatie in de plenaire zaal waarbij de emoties hoog opliepen”.

Machtige instrumenten

De voorzitter van de Tweede Kamer heeft machtige instrumenten tot haar beschikking. Allereerst heeft ze het recht om een interruptie toe te staan (RvO, art. 8.11). Interrupties die volgens datzelfde Reglement dienen te „bestaan uit korte opmerkingen of vragen, zonder inleiding”. Interessant is dus dat een Kamervoorzitter zonder ook maar énig probleem interrupties kan weigeren, omdat ze te lang zijn alleen al. Ik heb dat oud-Kamervoorzitter Dick Dolman in de jaren tachtig ook regelmatig zien doen, zeker als de eindtijd van de vergaderdag in het geding kwam. Verder kan de Kamervoorzitter een onredelijk Kamerlid het woord ontnemen (RvO, art. 8.17.1) of zelfs uit de zaal laten zetten (RvO, art. 8.17.2).

Straffer voorzitterschap zou beslist helpen om verder prestigeverlies van het instituut Tweede Kamer te voorkomen. Verschillende voorzitters zijn daartoe ook gemaand – zo heb ik zelf al in het debat van 8 juni 2009 naar aanleiding van het verslag Parlementaire zelfreflectie nadrukkelijk gewezen op de krachtige wapens die het Reglement van Orde de Kamervoorzitter biedt. Meest recent gebeurde dat tijdens een debat over de parlementaire mores begin maart.

Gepolitiseerd

Waarom gebeurt het dan niet? De Kamervoorzitter heeft al lang en breed krachtige instrumenten voorhanden, maar het probleem zit één slag dieper. Een voorzitter kan niet heel veel verder springen dan de polsstok van het Presidium van de Kamer lang is. Het duurt nog even voor de notulen van het Kamerpresidium openbaar zullen worden, maar neem van mij als oud-Kamerlid van dat overigens tot geheimhouding verplichte gezelschap maar even aan dat dan blijken zal dat dit gremium sterk gepolitiseerd raakte door de opstelling van SP en PVV in dit gezelschap. Deze partijen vinden dat ongeveer alles moet kunnen, want anders wordt de parlementaire ruimte van (oppositie-)partijen beknot. Daar zit vanuit hun positie geredeneerd nog wel wat in ook, maar de bedoeling van zo’n Presidium is nou net om met wat geven en nemen het belang van de Kamer als geheel te behartigen.

Een Kamervoorzitter met een verdeeld Presidium zal niet licht besluiten om een antidemocratische opvattingen ventilerend lid, dat zich ook nog eens schofferend opstelt, uit de zaal te laten zetten. In mijn ogen speelt onterechte angst voor martelaarschap daarin een veel te grote rol. Wees harder en pragmatischer: uiteraard zouden FVD, PVV of DENK gretig tranentrekkende internetfilmpjes van zulk soort „antidemocratisch politieoptreden in onze nationale vergaderzaal waar het vrije woord gesnoerd wordt” verspreiden, maar na een keer of vijf gaat daar de sjeu ook wel vanaf.

Herstel politiek gezag

Zolang de Kamer worstelt met het ondemocratische en onbeschofte optreden van sommige van haar eigen leden, ettert het afbrokkelingsproces van politiek gezag van het instituut verder. Een verenigd Presidium zou hier de Kamervoorzitter ruimte moeten bieden om handelend op te treden. En als die eenheid niet voorhanden is, moet de Kamervoorzitter lef tonen en de vlucht naar voren nemen. Het belang van herstel van politiek gezag is immers belangrijker dan ongeschreven mores.

Ik pleit ervoor dat de Kamervoorzitter dan namens een meerderheid in het Presidium doortastender optreedt in de Kamer, hetgeen vervolgens zeker door een meerderheid van fracties zal worden gesteund. Fracties die deze steun dan ook aan de interruptiemicrofoon en liefst eigener beweging moeten uitspreken als een zich misdragend, ondemocratisch Kamerlid daadwerkelijk de zaal uit wordt gesleept na zo’n drie keer waarschuwen. Pas nadat deze relatief eenvoudige praktische oplossingen zouden zijn beproefd én zijn mislukt, is wat mij betreft een discussie over een kiesdrempel aan de orde.

