Ongekend stevige ingrepen van centrale banken op rentebeleid

De aanhoudend hoge inflatie in Europa en de Verenigde Staten heeft tot ongekende ingrepen geleid van centrale banken in beide gebieden. De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde woensdagavond de belangrijkste rentevoet met 0,75 procentpunt naar tussen de 1,5 procent en 1,75 procent. De Europese Centrale Bank maakte eerder op de dag bekend voorbereidingen te treffen om gericht staatsleningen van zwakke eurolanden op te kopen. Daarmee wil de centrale bank de rentes op de staatsleningen van deze landen drukken.

Al dagen zijn financiële markten in de ban van de reactie van de monetaire autoriteiten op de inflatie. Die is onder invloed van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne fors opgelopen en blijft ook langer hoog dan verwacht. In zowel Europa als de VS bedraagt de inflatie ruim 8 procent.

De centrale banken zijn in een complex speelveld terechtgekomen. Aan de ene kant moet de inflatie worden beteugeld, aan de andere kant moet in Europa worden voorkomen dat schuldbeladen landen als Italië door de oplopende rente in de problemen zullen komen.

De Federal Reserve, ook wel Fed genoemd, had het relatief gemakkelijk. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken is al maanden bezig de rente te verhogen, en gooit daar nu in één klap een paar stappen bovenop. Verdere verhogingen liggen in de lijn der verwachtingen, zei Fed-voorman Jerome Powell, die uitgaat van een rente van 3,5 tot 4 procent aan het eind van dit jaar.

Laten verrassen

Dat de Fed nu zo’n enorme stap moest zetten – meestal gaat de rente met stapjes van 0,25 procentpunt omhoog – toont ook aan dat de centrale bank zich heeft laten verrassen. Het gecombineerde effect op de inflatie van de oorlog in Oekraïne (die zorgt voor prijsopdrijving van energie en voedingsmiddelen), nieuwe lockdowns in China (die de aanvoer van producten frustreren) en de effecten van het gigantische pakket aan steunmaatregelen van de regering Biden bleek veel groter dan verwacht.

Lees ook: Een tumultueuze dag voor de inflatietemmers

Bij de ECB is de worsteling een stuk ingewikkelder. Ook in Europa wil de inflatie maar niet dalen, en na lang dralen besloot de ECB juist vorige week om de belangrijkste rentevoeten in Europa de komende maanden stapsgewijs te gaan verhogen. De periode van negatieve rentes komt dan eindelijk ten einde. Idealiter had de ECB ook direct aangekondigd dat staatsschulden van landen met hoge rentes (Italië, Griekenland, Spanje) ondersteund zouden worden, maar dat zou afbreuk hebben gedaan aan de algehele renteverhoging voor de eurozone als hoognodige rem op de inflatie. Immers: een hogere rente maakt lenen duur en zet een rem op consumptie, terwijl het opkopen van staatsleningen de rente (op langere termijn) juist drukt. Duwen en trekken op hetzelfde moment, dat werkt niet.

De betrokkenheid van de ECB bij het overeind houden van de euro „kent geen grenzen”, zei bestuurder Isabel Schnabel

Echo van sfeer van de eurocrisis

Na het rentebesluit liepen de rentes op staatsobligaties voor eurolanden de voorbije dagen hard op. Zorgelijker was nog dat bínnen de eurozone het verschil tussen een Duitse en een Italiaanse staatsobligatie opgelopen was tot 2,52 procentpunt. Die zogenoemde spread wordt gezien als indicator hoe moeilijk Italië het zal krijgen om op de kapitaalmarkt zijn eigen schulden te financieren. Landen die ook vóór corona hun economieën onvoldoende op orde hadden, dreigen nu door de hogere rentes in betalingsproblemen te komen. Dat kan uiteindelijk de houdbaarheid van de euro op het spel zetten.

Krachtig ingrijpen kon dan ook niet uitblijven, zo kondigde ECB-bestuurder Isabel Schnabel dinsdagavond al aan. De betrokkenheid van de ECB bij het overeind houden van de euro „kent geen grenzen”, zei ze. Na de aankondiging woensdag van de ECB dat ze gericht staatsschulden gaan opkopen, liep het verschil tussen Duitse en Italiaanse leningen direct terug tot 2,23 procent.

Daarmee echoot het besluit van de ECB de sfeer van de eurocrisis van tien jaar geleden. Toen zei ECB-president Mario Draghi dat de centrale bank „whatever it takes” zou doen om de euro te redden. Het grote verschil is nu dat de ECB de ruimte neemt om voor de ‘gezonde’ landen de rentes te verhogen, en een middel lijkt te hebben gevonden om de ‘zwakkere’ landen toch te blijven steunen. De komende dagen moet duidelijk worden of dit dubbele signaal de kapitaalmarkten net zo kan overtuigen als Draghi’s kanonschot van destijds. Daarbij is het een wrange speling van het lot dat juist Draghi nu premier van Italië is en zijn opvolger Lagarde dwingt opnieuw in te grijpen.

Inflatietemmers p. E2-3