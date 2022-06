OM gaat Gomarus niet vervolgen om discriminatie, school wel strafbaar

Het Openbaar Ministerie gaat de reformatorische scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem niet vervolgen naar aanleiding van aangiften van homoseksuele leerlingen over discriminatie en dwang. De school voerde een beleid waarbij homoseksuele leerlingen ten overstaan van hun ouders werden gedwongen hun seksuele geaardheid uit te spreken. Justitie stelt dat de school wel strafbaar is op basis van twee feiten, maar gaat niet over tot vervolging omdat de school haar beleid heeft herzien en bij justitie geen incidenten van na 2016 bekend zijn.

Volgens het OM is de school schuldig aan dwang. Het andere strafbare feit gaat over het bezitten van oude beleidsstukken met daarin gedragsregels voor homoseksuele leerlingen en docenten, die zouden hebben aangezet tot discriminatie. Daarmee heeft de school in ogen van de officier van justitie „de grens van het toelaatbare” overschreden. Het gebouw was voor lhbti-leerlingen dan ook geen veilige plek, maar in het herziene beleid maakt de school geen onderscheid meer op basis van seksuele oriëntatie.

Naast de leerlingen die werden gedwongen uit de kast te komen heeft ook de Onderwijsinspectie aangifte gedaan tegen de Gomarus. De Inspectie concludeerde vorige maand dat de school „tekortkomingen” heeft hersteld en verbeteringen heeft doorgevoerd op gebied van „burgerschapsonderwijs”. Het beleidsstuk waarin stond dat homoseksuele leerlingen hun gevoelens moesten melden aan ouders, mentor of teamleider, is herzien. Volgens de onderzoekers conflicteert het artikel niet meer met de basisvoorwaarden van de democratie.

‘Zonde tegen natuur’

In maart vorig jaar publiceerde NRC een artikel over het intolerante karakter van de reformatorische school jegens homoseksualiteit op basis van gesprekken met acht oud-leerlingen. Homoseksualiteit werd gezien als „zonde tegen de natuur”. Een van de oud-leerlingen vertelde over dwang om uit te komen voor haar geaardheid, terwijl de vertrouwenspersoon haar ouders al had geïnformeerd.

Ook trof de school een schikking nadat een slachtoffer dreigde met juridische stappen. Ook zou een docent homoseksualiteit „een psychische ziekte” hebben genoemd. Na het artikel scheef de inspectie een kritisch rapport over de scholengemeenschap. De Gomarus probeerde publicatie daarvan tevergeefs te dwarsbomen via de rechter, omdat de school zich niet kon vinden in de belangrijkste conclusies. Volgens de advocaat voelden veruit de meeste leerlingen zich veilig op de school.