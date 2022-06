OM doet onderzoek naar tenniscoach vanwege aangiften seksueel misbruik

Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar een oud-proftennisser en tenniscoach vanwege twee aangiften van seksueel misbruik. Dat meldt de NOS woensdag. De trainer is eerder aangehouden, maar mag het onderzoek inmiddels in vrijheid afwachten. De naam van de tenniscoach is bekend bij NRC.

Volgens de NOS zijn de aangiften gedaan door professionele tennissers die met de trainer werkten. De coach stond in het verleden in de top-100 van de wereldranglijst. Hij zou „tot voor kort” actief zijn geweest als trainer van zowel jeugd als senioren, professionals en amateurs. Hiermee is hij, lopende het onderzoek, gestopt.

De tennisvereniging waar de beschuldigde trainer mee samenwerkte, heeft de banden vorige maand verbroken, zo laat de voorzitter van de club aan NRC weten. Clubleden zijn op de hoogte gesteld van de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag van de coach. Veel van hen reageerden „vol ongeloof”, aldus de voorzitter.

‘Niet lichtvaardig’

De Nederlandse tennisbond KNLTB is door de politie op de hoogte gebracht van de aanhouding en het onderzoek naar een trainer. Hoewel de beschuldigde coach niet in dienst is van de KNLTB, laat de bond weten samen met sportkoepel NOC-NSF medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek te verlenen. Ook heeft het melding gedaan van grensoverschrijdend gedrag bij het Instituut Sportrechtspraak.

De advocaat van de tennissers, Annemiek van Spanje, zegt tegen de NOS dat het besluit om aangifte te doen „niet lichtvaardig” is genomen. „Zij hebben desondanks gemeend te moeten doorzetten. Onder andere om te voorkomen dat andere jonge tennissers mogelijk ook slachtoffer worden van seksueel misbruik.” Van Spanje was niet direct voor NRC bereikbaar.