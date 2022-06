Biden: VS gaan tijdelijke graansilo’s bouwen langs de Oekraïense grens

Tweehonderd ton graan lekte uit een graansilo in de buurt van de noordelijke stad Tsjernihiv nadat deze was beschoten door Russische strijdkrachten. Foto Edgar Su/Reuters

Biden zei daarnaast te werken aan een plan om graan per trein uit Oekraïne te vervoeren, maar dat de uitvoering hiervan mogelijk nog op zich laat wachten omdat Oekraïense spoorlijnen breder zijn dan die in de rest van Europa. Het graan moet volgens hem daarom eerst worden overgeplaatst naar andere treinen aan de Oekraïense grens, om verder vervoerd te kunnen worden.

Volgens Reuters zit meer dan 20 miljoen ton graan in Oekraïne vast in silo’s. Het land zou niet voldoende silo’s hebben om de nieuwe oogst in op te slaan. De Oekraïense graantransporten zijn sinds de Russische invasie nagenoeg tot stilstand gekomen. Dat komt onder meer doordat Rusland de export van tarwe uit havens aan de Zwarte Zee blokkeert. Rusland en Oekraïne zijn samen goed voor bijna een derde van de wereldwijde tarwevoorraden. Door de ontstane schaarste zijn de prijzen van tarwe wereldwijd gestegen. Miljoenen mensen dreigen in voedselcrisis te raken.

Het doel is om de graanexport uit Oekraïne weer op gang te helpen en de stijging van voedselprijzen terug te dringen. „Ik werk nauw samen met onze Europese partners om 20 miljoen ton graan in Oekraïne op de markt te krijgen om de voedselprijzen te verlagen.”

De Verenigde Staten gaan Oekraïne helpen met de bouw van tijdelijke graansilo’s langs de Oekraïense grens en in Polen. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden dinsdag op een congres in de Amerikaanse stad Philadelphia gezegd, meldt persbureau Reuters.

Europese luchtvaartautoriteit ‘bezorgd’ over veiligheid westerse vliegtuigen in Rusland

De Europese luchtvaartautoriteit EASA is „zeer bezorgd” over de veiligheid van westerse vliegtuigen die in Rusland vliegen, omdat Russische luchtvaartmaatschappijen vanwege sancties geen beschikking meer zouden hebben over reserveonderdelen en goed onderhoud. EASA-directeur Patrick Ky noemde dit dinsdag „erg onveilig”, zo meldt persbureau Reuters. De meeste vliegtuigen van Russische maatschappijen komen van de twee grootste vliegtuigfabrikanten ter wereld, het Europese Airbus en Amerikaanse Boeing.

Volgens Ky nemen de risico’s op onveiligheid toe naarmate de tijd verstrijkt. Hij is ervoor dat toezichthouders „per geval” bekijken of een vrijstelling van de sancties moet worden overwogen. „Wat zou de rechtvaardiging zijn, waarom moet je dit type vliegtuig absoluut gebruiken?”, aldus Ky. Het „om humanitaire redenen” leveren van goederen of diensten is te verdedigen, aldus de directeur, maar moet „niet de norm” worden.

Airbus en Boeing maakten vlak na de Russische inval in Oekraïne bekend de levering van goederen en diensten aan Rusland te staken. Luchtvaartmaatschappijen hebben normaal gesproken voor twee tot drie weken aan onderdelen in voorraad. De Russische vliegtuigindustrie is niet alleen relatief klein, maar ook bestaat het populairste toestel (de Sukhoi Superjet SSJ100) voor tweederde uit westerse onderdelen. Een volledig Russisch model zou pas tegen 2024 in gebruik kunnen worden genomen. Voor die tijd moet Rusland mogelijk overgaan op het demonteren van vliegtuigen van westerse makelij, om andere toestellen in de lucht te houden, zo zei EASA-directeur Ky.