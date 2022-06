NPO wil sanctie opleggen aan Ongehoord Nederland na rapport Ombudsman

De NPO wil een sanctie opleggen aan Ongehoord Nederland, bestaande uit een inhouding op het budget van ten hoogste 15 procent voor het niet naleven van de journalistiek code van de NPO. De omroep heeft als aspirant een jaarbudget van 3,6 miljoen euro. Volgens een woordvoerder is nog niet voorgesorteerd op de hoogte van de sanctie. Dat maakte het NPO-bestuur vanmiddag bekend, in reactie op het oordeel van NPO-ombudsman Margo Smit van vorige week.

Ongehoord Nederland is woensdag schriftelijk op de hoogte gebracht van het voornemen van het NPO-bestuur, waarop omroepdirecteur Arnold Karskens de komende week zijn zienswijze mag geven. De NPO wil dan op 27 juni een definitief oordeel vellen over de te nemen maatregel.

Uit de vorige week gepubliceerde uitspraak van de ombudsman „komt een patroon naar voren dat het programma Ongehoord Nieuws in diverse uitzendingen de journalistieke code van de NPO stelselmatig heeft geschonden”, schrijft het NPO-bestuur. „Op grond van de Mediawet kan de Raad van Bestuur van de NPO als sanctie ten hoogste 15 procent van het voor een omroep vastgestelde budget inhouden.” Daarvoor moet een omroep een bindende afspraak met de NPO hebben geschonden. Ongehoord Nederland heeft zich bij toetreding gecommitteerd aan de journalistieke code van de NPO.

Omvolking

Ombudsman Smit concludeerde vorige week in een 49 pagina’s tellend rapport onder meer dat het NPO 1-programma Ongehoord Nieuws als doorgeefluik fungeert. De presentatoren schenden volgens haar de journalistieke code door niet door te vragen op stellingen van met name rechts-radicale politici. Het NPO-bestuur liet weten dat de conclusies van de ombudsman hen „echt zorgen baren”. Het is de eerste keer dat een oordeel van de ombudsman een dergelijke maatregel tot gevolg zou hebben.

Ongehoord Nederland kwam als aspirant-omroep dit jaar in het publieke bestel, en heeft twee keer per week een opinieprogramma rond de lunchtijd, en een podcast. Toenmalig demissionair minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) liet de omroep toe, nadat Ongehoord Nederland 50.000 leden aan zich had gebonden en positieve adviezen van de Raad van Cultuur, de NPO en het Commissariaat voor de Media kreeg. Die laatste instantie ontbrak het aan instrumentarium om de omroep af te wijzen, bleek uit interne communicatie, verkregen met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) door NRC.

Verschillende uitzendingen van Ongehoord Nieuws trokken de aandacht vanwege hun controversiële inhoud, zoals een item waarbij vrouwen met hoofddoek gevraagd werd of ze voor hun fiets betaald hadden. Ook de aflevering met de Vlaamse radicaal-rechtse politicus Filip Dewinter, die sprak over omvolking en de vijandige overname door de islam via migratie, leidde vorige maand tot ophef en zelfs Kamervragen aan staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media, D66). In het programma zijn vrijwel altijd politici van FVD, PVV en BVNL (Wybren van Haga) te gast.

Ongehoord Nederland liet in een reactie weten de voorgenomen sanctie als een „frontale aanval op de persvrijheid te zien.” Het riekt volgens de aspirant-omroep naar „onversneden censuur”.