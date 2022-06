Rotterdam als politiek laboratorium van Nederland – het begon inmiddels net zo’n cliché te worden als de overhemden die reeds met opgestroopte mouwen in de winkel hangen. Maar met de presentatie van het nieuwe college is het moeilijk om het cliché niet van stal te halen.

Leefbaar Rotterdam, Denk, VVD en D66 hebben samen een coalitie-akkoord gesloten. Met name de combinatie Leefbaar-Denk zorgt voor gefronste wenkbrauwen: de afgelopen jaren zijn de partijen elkaar geregeld in de haren gevlogen, vooral over kwesties als integratie en de rol van de islam in de havenstad. Maar bij de presentatie afgelopen vrijdag, niet in het stadhuis aan de Coolsingel maar in een culturele werkplaats in Tarwewijk, stonden Leefbaar-voorman Robert Simons en Denk-leider Faouzi Achbar gebroederlijk naast elkaar.

De plek was uiteraard niet toevallig gekozen. Tarwewijk ligt aan de zuidkant van de stad, het armste gebied van de gemeente, met een zwakke sociale cohesie en een laag vertrouwen in de overheid. De opkomst tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen was in Tarwewijk 21 procent (tegenover nog geen 39 procent in de hele stad, de laagste opkomst van het land). Het akkoord Eén stad, met daarin een nadrukkelijke paragraaf over het bestrijden van armoede, schuldenproblematiek en kansenongelijkheid, moet het vertrouwen van Rotterdammers in die kwetsbare wijken terugwinnen. De twee ‘volkspartijen’ Leefbaar en Denk moeten smoel geven aan dat vertrouwensoffensief.

In 2017 sprak Leefbaar Rotterdam nog van een mislukte integratie van Rotterdamse Turken

De stad waar twintig jaar geleden de Fortuyn-revolte begon, lijkt met deze coalitie aan een nieuw hoofdstuk begonnen. De samenwerking met ‘migrantenpartij’ Denk doet recht aan de representatieve democratie, zeker in een stad waar de witte Rotterdammer niet meer vanzelfsprekend tot de meerderheidsgroep behoort, maar tot een minderheid tussen vele minderheden.

De angst voor deze demografische verandering was ooit de raison d’être van Leefbaar. In 2017 sprak de partij nog van een mislukte integratie van Rotterdamse Turken en organiseerde het een debatbijeenkomst met de titel De vijfde colonne. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 sloeg Leefbaar wild om zich heen vanwege de deelname van de PVV, die als een concurrent op rechts werd beschouwd. Dat bleek toen een verkeerde inschatting: de PVV haalde slechts een zetel. Leefbaar werd weliswaar de grootste, maar andere partijen weigerden vervolgens met de partij samen te werken vanwege de harde campagne. Leefbaar heeft kennelijk geleerd van die ervaring; de woorden ‘integratie’ en ‘islam’ komen in het coalitieakkoord niet eens voor.

Voor Denk is het de eerste deelname aan een college in Nederland. Stabiliteit lijkt voor deze jonge partij de grootste uitdaging; de landelijke partij kent de nodige strubbelingen die ook hun weerslag hebben op de lokale afdelingen.

In Den Haag kunnen politieke partijen in ieder geval een voorbeeld nemen aan het Rotterdamse pragmatisme. Terwijl Rotterdam de polarisatie voorbij is, lijken partijen in de versplinterde Kamer nog last te hebben van de verlammende werking van de identiteitspolitiek. Maar Rotterdam laat zien dat een samenwerking tussen tegenpolen wel degelijk mogelijk is. Het gros van de samenleving is immers minder polariserend ingesteld dan vaak voorgesteld. Leefbaar Rotterdam en Denk hebben dat door. Nu de rest nog.

