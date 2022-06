Musici van Concertgebouworkest over nieuwe chef Mäkelä: ‘Het was liefde op het eerste gehoor’

‘Héél erg blij” zegt Mark Braafhart, slagwerker van het Concertgebouworkest sinds 2000, met een lange adem. „De sfeer onder de musici is uitgelaten.” Marc Daniel van Biemen, eerste violist sinds 2012, echoot die reactie: „Je voelt dat het een hele bijzondere, amicale samenwerking gaat worden. Hij is zo makkelijk in de omgang, ons vertrouwen in hem is zo groot.”

Het was een spannend persmoment vrijdagochtend in de Spiegelzaal van het Concertgebouw in Amsterdam, waar Dominik Winterling en Ulrike Niehoff (directievoorzitter en artistiek directeur) met Jörgen van Rijen, trombonist en voorzitter van de artistieke commissie van het orkest, de nieuwe chef van het Concertgebouworkest bekend zouden maken. De naam Mäkelä (‘Mèkele’) gonsde al een paar maanden in gangen en foyers. Zo luid zelfs, dat de spanning vrijdagochtend niet zozeer neerkwam op: wie wordt het? Maar op: wordt híj het?

De ontlading in de zaal was enorm, toen de 26-jarige Klaus Mäkelä vanachter een deur tevoorschijn kwam. Maar waarom? Waarom is het aanstellen van een nieuwe chef-dirigent van het Concertgebouworkest zulk groot nieuws? En waarom is iedereen zo blij met Mäkelä?

Allereerst: Nederland heeft, een beetje afhankelijk van de criteria, zeven grote moderne orkesten. Het Koninklijk Concertgebouworkest, opgericht in 1888, staat al sinds jaar en dag bovenaan. Maar dat is nog iets te klein gedacht: het KCO is niet alleen het beste orkest van Nederland, het is een van de beste orkesten van de wereld. In een denkbeeldige ranglijst wordt het KCO vaak op een gedeelde eerste plek gezet met de Berliner Philharmoniker en Wiener Philharmoniker. Het zit in de warme, diepe klank van de strijkers, in de gouden klank van het koper, in de autonomie van de houtblazers én in de prachtige balans tussen die drie. Goed om af en toe te beseffen: we hebben een snoepje van wereldformaat op relatieve steenworpafstand dat we van ons mogen noemen.

Maar dit wereldorkest zit al vier jaar zonder chef-dirigent, sinds Daniele Gatti werd ontslagen in 2018. De tussentijd werd gevuld met gastdirigenten, die vaak een week aanwaaiden voor één concertreeks (meestal drie avonden), een paar vaste gastdirigenten die vaker terug werden gevraagd, meestal wegens een goede klik met de musici, en corona.

Ontelbare nuances

Mäkelä is per 2027 aangesteld voor ‘minimaal’ twaalf weken per seizoen. De andere 28 weken van een seizoen worden dan nog steeds met gastdirigenten ingevuld. Twaalf weken, dat lijkt een klein verschil met de situatie nu, maar musici zien dat anders:

„Belangrijk om te beseffen”, zegt Jörgen van Rijen, in het orkest sinds 1997, „is dat een professioneel orkest niet drie maanden een programma repeteert, maar zo’n drie dagen. Daarna heb je de uitvoeringen, dan zit de week erop en begint het volgende project. Per week is er een andere dirigent.” Volgens Helma van den Brink, sinds 2005 fagottist in het orkest, kun je een chef-dirigent met wat fantasie vergelijken met je basisschoolleraar, en een gastdirigent met een invaldocent: „Je leraar – die ken je, en je leraar kent jou. Bij een invaldocent denk je onwillekeurig: bewijs jij je eerst maar eens. En: ik hoef me aan jou niet te bewijzen, want volgende week ben je toch weer weg.”

Volgend seizoen vijf weken dirigeren, en dat opbouwen naar twaalf weken vanaf 2027 – Mäkelä en het KCO hebben vanaf augustus een verbintenis van minimaal tien jaar – heeft beduidend meer invloed dan één concertje en misschien over een tijdje weer eens een. In twaalf weken per jaar kan een chef een artistieke visie uitzetten, een internationaal visitekaartje worden, vele opnames maken en vooral: draaien aan grote knoppen als klankcultuur en -balans.

Volgens gepensioneerd hoorniste Sharon St. Onge, die van 1980 tot 2020 vier chefs meemaakte, zit het verschil in de communicatie: „Hoe beter je elkaar kent, hoe makkelijker je communiceert. En hoe makkelijker je communiceert, hoe meer van de ontelbare nuances van een muziekstuk je in die paar repetitiedagen kunt verwerken. Elk nieuw stuk begint op het communicatieniveau waarmee je bij het vorige stuk bent geëindigd.” Gastdirigenten daarentegen durven vaak niet te ver te gaan volgens Arno Piters, es-klarinettist in het KCO sinds 2001: „De meesten zijn bang in dat kleine weekje per ongeluk te tornen aan een gewoonte die een orkest misschien al jaren koestert, en zo musici voor het hoofd te stoten.”

Een chef is er om in weken, jaren, elk concert langzaam geleidelijk aan de klank te schaven. St. Onge haalt herinneringen op aan Bernard Haitink: „Het stempel dat hij op het orkest drukte, hoorde je met de jaren steeds beter.” Dat resulteerde in een onmiskenbaar hechte band: „Toen Haitink jaren later opnieuw kwam dirigeren, waren veel musici met pensioen gegaan of nieuw bijgekomen. En toch: we voelden ons meteen weer zíjn orkest. Zijn manier van repeteren, van bewegen, dat was zo in ons DNA gegroeid dat alles vanzelf ging.”

Daarom is een nieuwe chef van het KCO zulk groot nieuws: na vier jaar weten we eindelijk wie (minimaal) de komende tien jaar die belangrijkste touwtjes in handen heeft van een van de hoogst aangeschreven Nederlands bijdragen op het culturele wereldpodium.

Erger dan lang naar de goeie zoeken is snel de verkeerde nemen

Dat ook de ontlading bij de musici groot was, kwam doordat de meeste musici nog niet zeker wisten wie het zou worden. In coronatijd vonden er plenaire sessies met alle ruim 120 musici plaats in de grote zaal van het Concertgebouw, , om samen te formuleren wat voor chef ze zouden willen. Wílden ze eigenlijk wel een chef. Of wilden ze er drie?

Mäkelä’s naam gonsde toen al door de zaal. Na een laatste stemronde begin vorig jaar zou hij met een bijna honderd procent score uit de bus zijn gekomen, al zegt het orkest niet met hoeveel procent precies. En, fijn voor het verhaal, Mäkelä bleek ook te willen.

Zelfreinigend vermogen

Vier jaar zonder chef, niemand die de grote knoppen afstelt: wat doet dat met de kwaliteit van een orkest? Daar kun je verschillend tegenaan kijken. De Wiener Philharmoniker heeft al sinds 1933 geen echte chef-dirigent meer, maar werkt per seizoen intensief met één gastdirigent. De coronacrisis bemoeilijkt de beoordeling. Want als de kwaliteit minder is geworden, komt dat dan door het ontbreken van een chef of door afgelaste concerten en anderhalve meter afstand?

In ieder geval is de afgelopen tijd doorgeschemerd dat gastdirigenten minder grip hebben op het orkest, met name als het om zacht spelen gaat. Van den Brink: „De klank kan transparanter. Toch heb ik me verbaasd over hoe goed we uit de coronacrisis zijn gekomen.” Piters is onverdeeld enthousiast: „Ons orkest heeft een groot zelfreinigend vermogen. We durven ook elkaar te corrigeren. Daarom spelen we nog steeds heel erg goed.” Van Biemen hoort meer gevaar in een chef-loze periode: „Iedereen heeft een fijne, veilige manier van spelen kunnen ontwikkelen, die niet per se de klank van het collectief ten goede komt.” Dat het orkest nog steeds heel goed is, betwijfelt hij niet. Maar „dat gouden randje dat Mariss Jansons het orkest gaf, kan opgepoetst worden.”

Over de vraag waarom het vier jaar geduurd heeft om een chef te vinden, zegt Jörgen van Rijen: „Erger dan lang naar de goeie zoeken is snel de verkeerde nemen. Maar inderdaad, het is nu tijd om weer met iemand de diepte in te gaan.”

Helemaal de diepte in kunnen Klaus Mäkelä en het orkest nog niet. Mäkelä is voor vijf jaar als artistic partner aangesteld, want hij is zó populair dat hij nog tot 2027 is verbonden aan de orkesten in Oslo en Parijs waar hij nu chef is. Volgend seizoen komt Mäkelä vijf weken, tot 2027 zullen dat er steeds meer worden. Toch neutraliseert Van den Brink een mogelijke teleurstelling om deze wachttijd: „Voor het gevoel maakt het niet veel uit of hij meteen twaalf weken komt of later pas. De wetenschap dat híj chef wordt, maakt zijn invloed meteen al vanzelfsprekend.” Van Biemen: „Puristen vinden het vast stom. Maar bedenk ook: dit was dé manier om iemand van dit kaliber te krijgen.” Mäkelä is geen ‘invaldocent’ meer. Ook met vijf weken heeft hij de artistieke touwtjes in handen: hij wil vanaf nu al betrokken zijn bij artistieke keuzes en audities.

Bruisend en trefzeker

En wat is dan dat ‘kaliber’ van Klaus Mäkelä? Het is lastig om iets negatiefs over hem te horen. Wie zijn concerten bijwoont, ziet een volwassen, bruisende, trefzekere, enthousiaste, ervaren dirigent.

Braafhart noemt Mäkelä vanaf de eerste repetitie met het KCO in 2020 (Mäkelä was 24 ) een enorme muzikale persoonlijkheid: „Het was wederzijdse liefde op het eerste gehoor. Hij is bijzonder volwassen voor zijn leeftijd. En het was meteen duidelijk hoeveel hij oprecht van dit orkest houdt. Hij had opnames van Mengelberg ( Willem Mengelberg, chef 1895-1945, red.) tot nu bestudeerd. Dat doe je niet zomaar.” Van den Brink heeft nog geen spoortje arrogantie kunnen vinden: „Hij heeft een natuurlijk overwicht in vriendelijkheid en muzikaliteit, met een enorme kennis van zaken.” Van Biemen viel zijn „totale kalmte en overzicht” op.

Everett Porter, de opnametechnicus die sinds 2004 bijna alle KCO-cd’s opnam en tot een geheel monteerde, was ook bij dat eerste concert: „Verbazingwekkend. Alsof hij er al jaren was. Jonge dirigenten durven een orkest tijdens een repetitie vaak niet stil te leggen om iets te hernemen. Maar Mäkelä liet de violen vijf keer hetzelfde stukje doen, en iedereen hoorde hoe het beter werd.” Vanaf dat moment zag Porter een dirigent die niet genoot van zijn positie, maar van het samen musiceren. „Hij combineert het genieten van Andris Nelsons, de jeugdige energie van Gustavo Dudamel en het gevoel voor klank en speelvrijheid van Mariss Jansons.”

In de diplomatieke woorden van St. Onge: „Er is geen overvloed aan excellente dirigenten in de wereld.” En dat terwijl München een nieuwe chef zoekt, en Londen, New York, en Chicago. Het lijkt erop dat het Concertgebouworkest precies op tijd precies de goede dirigent gevonden. Dat is fantastisch nieuws.

De 7 voorgangers van Klaus Mäkelä Willem Kes Chef-dirigent 1888-1895 Eiste gestreng discipline van musici én het publiek. Vertrok naar orkest in Schotland. Willem Mengelberg Chef-dirigent 1895-1945 Dominant dirigent met brede blik, bracht wereldfaam. Geschorst om pro-Duitse houding in WOII. Eduard van Beinum Chef-dirigent 1945-1959 Menselijk, emotioneel. Stierf in Concertgebouw tijdens orkestrepetitie. Bernard Haitink Chef-dirigent 1963-1988 Gevoelsman. Vertrok na conflict met directie. Wilde na zijn vertrek tot ieders verdriet niet als gastdirigent optreden. Riccardo Chailly Chef-dirigent 1988-2004 Leidde veel nieuwe muziek en opera, maar relatie met orkest raakte na 16 jaar ‘sleets’. Mariss Jansons chef-dirigent 2004-2014 Al oud bij benoeming, favoriet. Beperkt repertoire, stabiele topkwaliteit. Daniele Gatti Chef-dirigent 2016-2018 Precieze micromanager. Abrupt ontslagen na MeToo-beschuldigingen. In 2019 zei een summier persbericht dat het ‘ongenoegen’ is ‘opgelost’. Foto’s: Foto Collectie Atelier J. Merkelbach, Collectie Stadsarchief Amsterdam, Anefo, ANP