Ik fotografeer de mist. Bukkend. Een voorbijganger loopt langs, bukt ook en vraagt: „Waar kijken we naar?” „De mist”, zeg ik. „O”, zegt de voorbijganger. „Ik dacht dat er iets moois te zien was.” „Mist is ook mooi.” „Ja, dat is waar.” We bukten nog even verder.

