Landbouwminister Staghouwer zegt werkbezoek af omwille van veiligheid boer

Minister Henk Staghouwer (Landbouw, ChristenUnie) heeft een bezoek aan een boerderij in Renswoude afgezegd om de veiligheid van de boer in kwestie te waarborgen. Dat heeft de ChristenUnie woensdag bekendgemaakt. Het bezoek was gepland in het kader van de ‘ChristenUnie Zomertour’, een reeks evenementen door het land waar ChristenUnie-politici met burgers in gesprek gaan. Dat Staghouwer een bezoek zou brengen aan Renswoude, een gemeente in de provincie Utrecht waar veel landbouwactiviteit plaatsvindt, is volgens een woordvoerder toeval.

Jos Verdam, de boer die de bijeenkomst in Renswoude op zijn boerderij zou faciliteren, ontving sinds de bekendmaking van de stikstofdoelen van het kabinet berichten die regelmatig „intimiderend van aard zijn vanwege het bezoek van Staghouwer”. Verdam zegt kritisch te zijn op de kabinetsplannen, maar juist daarom het gesprek ook samen met andere boeren aan te willen gaan. Het evenement op zijn boerderij gaat gewoon door, maar dan zonder de minister. Partijleider Gert-Jan Segers en de landbouwwoordvoerder van de partij zullen wel aanwezig zijn.

Vorige week presenteerden Staghouwer en zijn collega Christianne van der Wal (Stikstof, VVD) de stikstofdoelen van het kabinet. Op veel plekken in het land moet de stikstofuitstoot sterk teruggedrongen worden, wat tot protest leidt bij boeren. Enkele uren na de bekendmaking van de plannen stonden er tientallen boze boeren voor het huis van minister Van der Wal. Boerencollectief Agractie, dat de doelen „onacceptabel” noemt, heeft voor woensdag 22 juni een protestactie in Den Haag aangekondigd.