Sinds een aantal jaren zijn voetbalclubs zich bewust van hun maatschappelijke positie. Ze profileren zichzelf als organisaties die graag iets terugdoen voor de samenleving, juist omdat ze makkelijker moeilijk bereikbare groepen bereiken. Zie het als compensatie voor politie-inzet en de overlast die (soms) op de samenleving drukken.

AZ, de profvoetbalclub uit Alkmaar, zet zich ook al jaren in voor een betere wereld. Deze week maakte algemeen directeur Robert Eenhoorn bekend dat Kansino de nieuwe shirtsponsor wordt. Tot 2026. Eerst even over de naam: Kansino. Een samenvoeging van de woorden ‘kans’ en ‘casino’. Dan richt je je niet op de bovenkant van de markt, dan ben je er om de onderklasse geld uit de zak te kloppen.

Kansino wordt het eerste bedrijf dat zich als shirtsponsor aan een eredivisieclub verbindt.

Gefeliciteerd AZ.

Gefeliciteerd Kansino.

Op de clubsite van AZ zei Robert Eenhoorn over de samenwerking: „Kansino is een modern en ambitieus bedrijf, dat net als wij enorm gemotiveerd is om flink door te blijven groeien. Deze samenwerking legt een solide basis voor de toekomst en geeft AZ de ruimte om weer een stap te zetten in haar ambities.”

Hij had het over gokken, maar het had ook over sigaretten, drank, plastic speelgoed of wapens kunnen gaan. Het had over ieder product of ieder bedrijf kunnen gaan, als je maar wilt groeien en AZ de ruimte geeft om weer een stap te zetten in de ambities.

Omdat AZ en Kansino zelf ook wel weten dat gokken en minderjarigen samen niet echt goed overkomen, komen er aparte shirts voor jeugdige supporters. Daarop staat de tekst ‘Alkmaar Zaanstreek Foundation’. „Met dit gezamenlijk op te zetten initiatief kunnen we meerdere maatschappelijke doelen ondersteunen”, zei Robert Eenhoorn.

Klas Winberg, ceo van Play North, het moederbedrijf van Kansino, liet weten dat de samenwerking met AZ zal leiden tot een grotere naamsbekendheid van Kansino. Dat „zal consumenten helpen om in een veilige omgeving te spelen. [...] Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat we met uitgebreide samenwerkingsverbanden als deze de Nederlandse sport extra kunnen laten uitblinken.”

Je kunt je geld maar beter in een veilige omgeving weggooien, fijn dat ze de samenleving nu via AZ tot op de bodem kunnen penetreren.

Gokken is verslavend, maar als je de kans krijgt om mensen naar een legaal casino te bezemen is dat natuurlijk niet onethisch, zeker niet als je een klein deel van de opbrengst aan een goed doel doneert. De gokindustrie en het betaald voetbal zijn als broer en zus, ze zijn er niet voor zichzelf, maar om de wereld beter te maken.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.