Kabinet ziet opties extra ondersteuning koopkracht

De oppositie heeft er lang op moeten wachten, maar woensdagavond leek het kabinet wel degelijk te hebben geluisterd naar de vele verzoeken voor extra koopkrachtmaatregelen. Even na half zeven, tijdens het debat over de Voorjaarsnota dat toen al uren bezig was, somde minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) een zestal opties op die nog dít jaar verlichting kunnen bieden aan huishoudens die in financiële problemen zijn geraakt.

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken reageerde opgelucht: „Goed om nu te horen wat er allemaal wel kan, dat hebben we zo niet eerder gehoord.”

Maandenlang deed Rutte IV wel voorkomen dat het de oppositie serieus nam als het ging om het door oplopende inflatie veroorzaakte acute koopkrachtverlies, maar deed dat in de praktijk niet. Terwijl dat verlies steeds groter werd – de oorlog in Oekraïne drijft de prijzen van brandstof en voedsel bijna dagelijks verder op – was aanvankelijk het mantra van de betrokken bewindslieden: we wachten af, we kijken ernaar en komen erop terug.

Het kabinet wilde eerst wachten op de raming van het Centraal Planbureau (CPB) en trok zich vervolgens terug in (besloten) overleg met de top van de coalitie. Begin mei ging Kaag met premier Mark Rutte (VVD) ook op de koffie bij de fractievoorzitters van alle oppositiepartijen, maar die hadden niet de indruk dat er echt naar ze werd geluisterd. In de vorige maand gepresenteerde Voorjaarsnota zaten wel nieuwe, kostbare maatregelen: de AOW werd weer gekoppeld aan het minimumloon en defensie-uitgaven werden verder opgeschroefd. Voor de oppositie was dit echter niet voldoende. GroenLinks en PvdA lieten vorige week al weten „niet akkoord” te gaan met de Voorjaarsnota.

Voor het kabinet is het van belang om tenminste één oppositiepartij achter de eigen plannen te krijgen, want het komt in de Eerste Kamer zes zetels te kort voor een meerderheid. Hoewel de Voorjaarsnota – oorspronkelijk bedoeld om een blik te geven op de begroting van het lopende jaar – geen wetsvoorstel is, moeten budgettaire aanpassingen die daaruit voortvloeien wel door zowel Tweede als Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Woensdag grepen oppositiepartijen het plenaire debat opnieuw aan om aan te dringen op extra maatregelen om koopkrachtverlies te verzachten. Het CPB schatte eind vorige week in een rapportage dat bij ongewijzigd beleid volgend jaar tot wel 1,2 miljoen huishoudens in financiële problemen kunnen komen.

In reactie daarop zei premier Rutte nog dat er „niet heel veel mogelijk” meer is om mensen financieel te hulp te schieten. Het kabinet heeft sinds vorig najaar al 6 miljard voor koopkrachtbeleid uitgetrokken.

Niet categorisch nee

Maar bij de start van het debat woensdag toonde Rutte zich al iets optimistischer: „We kunnen niks beloven, maar noch de minister van Financiën noch ik heeft gezegd: het is categorisch ‘nee’.”

Tot de mogelijkheden die Kaag opsomde, behoort ook een voorstel uit de koker van GroenLinks en PvdA, dat tijdens het debat al op sympathie van de fractieleiders van coalitiepartijen kon rekenen. Het gaat om een tijdelijke extra tegemoetkoming voor mensen die zorgtoeslag ontvangen. Daarnaast noemde Kaag een nieuwe energietoeslag bovenop de eerdere compensatie die het kabinet al heeft ingevoerd.

Bij de opsomming van de opties die op korte termijn kunnen worden ingevoerd, maakte Kaag wel wat voorbehoud, zowel positief als negatief. De lijst is „niet limitatief” maar dient nog wel te worden getoetst op „uitvoerbaarheid en dekking”. „We willen het ordentelijk doen”, zei Kaag.

Ondoelmatig en niet effectief

Het lastige van ad hoc koopkrachtmaatregelen is dat ze lang niet altijd effectief de bedoelde huishoudens bereiken. Economen hekelden woensdag in NRC het ongerichte beleid waarmee het kabinet tot nu toe probeerde de gevolgen van de energieprijsstijgingen te verzachten. Dat ging om een specifieke tegemoetkoming van 800 euro voor ongeveer 800.000 kwetsbare huishoudens en verlaging van heffingen op brandstof en energie. Het CPB noemde dit vrijdag al „niet effectief en doelmatig”.

Met die kritiek in het achterhoofd toonde Rutte zich woensdag voorzichtig enthousiast over sommige voorstellen van de oppositie: „We wijzen ze niet af”. Maar hij wilde nog niets toezeggen. „We moeten echt nog goed naar de techniek kijken. Het is best ingewikkeld, dus we gaan het vanavond niet aftikken”.

Dat vond de oppositie niet acceptabel. Daarom vroeg GroenLinks-leider Jesse Klaver om een schorsing van het debat, om het pas te vervolgen als het kabinet klaar is met dat onderzoek naar budgettaire dekking en praktische uitvoerbaarheid. Daar stemde de gehele Kamer mee in, waardoor de openbare onderhandeling over nieuw koopkrachtbeleid binnenkort wordt voortgezet.