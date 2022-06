Jeremy heeft wel onderdak gevonden, maar geen thuis

De kamer van Jeremy van den Berg (25) is veertien vierkante meter en staat propvol: bed, bureau, kast, koelkastje, vriezer, studieboeken, waterkoker, koffiezetapparaat, airfryer. Op het balkon, met uitzicht op een haventje, staat de elektrische fiets waarop hij maaltijden bezorgt. De groene koeltas van het bezorgbedrijf prijkt op zijn kast.

De keuken probeert hij zo veel mogelijk te mijden, vertelt hij terwijl hij een theezakje zoekt: „Er zijn veertien kookplaten voor honderdvijftig mensen.”

Jeremy woont op de oude hart- en longafdeling van het voormalige Havenziekenhuis in Rotterdam. Zijn voordeur was de ambulance-ingang, de gemeenschappelijke woonkamer de wachtruimte. Op de patiëntenbalie staat een magnetron.

Het is best een spectaculaire woonomgeving – wie woont er nou in een ziekenhuis? – maar als een thuis voelt het niet. Het is hooguit een dak boven je hoofd. Jeremy wordt er gek van om in één krappe ruimte te slapen, te studeren (commerciële economie) en te ontspannen. Hij wil zijn was kunnen laten drogen zonder bang te zijn dat het verdwijnt: een duur trainingspak hang je hier niet zomaar op de gang. En dan is er nog de angst dat hij eruit moet: de kamer huurt hij antikraak, voor 400 euro per maand.

Maar waar moet hij naartoe? De wachttijd voor een sociale huurwoning – met een huur van maximaal 763 euro per maand – is lang. In stedelijke gebieden moet je tussen de vier en zes jaar bij een corporatie staan ingeschreven. De gemeente Landsmeer in Noord-Holland spande de kroon, bleek vorig jaar uit onderzoek van de NOS, met een wachttijd van 22 jaar. „De sociale huurwoningmarkt loopt vast”, concludeerde toezichthouder Autoriteit woningcorporaties begin dit jaar.

De wachtlijsten van corporaties worden gevuld met een bonte verzameling aan huizenzoekers. Jongeren zoals Jeremy, die graag op eigen benen willen staan. Mensen met een baan en kinderen maar een veel te duur of tijdelijk huurcontract – of helemaal geen huurcontract. Mensen die gescheiden zijn. Mensen met een urgentieverklaring, zoals statushouders of vrouwen uit een blijf-van-mijn-lijfhuis. Mensen die in een instelling wonen en klaar zijn voor een zelfstandige woning. Zij slapen nu op banken, in logeerkamers, of in te kleine, tijdelijke, gedeelde of te dure huizen.

In het oude Havenziekenhuis waar Jeremy woont, wonen niet alleen studenten, maar ook jonge statushouders en een vader met zijn achtjarige zoontje.

Privatiseringen

Het spaaklopen van de sociale huurmarkt is een verhaal over vraag en aanbod. In de jaren negentig trok de overheid haar handen af van woningcorporaties; net als in veel andere sectoren werd er geprivatiseerd. De subsidiepot ging dicht en woningcorporaties moesten voortaan hun eigen broek ophouden. Daarbovenop kwam in 2013 de verhuurdersheffing, een belasting die corporaties tot nu toe bijna 13 miljard euro kostte – en volgend jaar wordt afgeschaft.

Volkshuisvesting zou weer moeten gaan over de vraag: hoe willen we samenleven, van wat voor dorpen en steden dromen we?

Het leidde tot een sociale woningvoorraad die min of meer stil kwam te liggen. Het aantal sociale huurwoningen bleef met 2,3 miljoen woningen zo ongeveer gelijk, maar omdat de totale woningvoorraad sinds de jaren negentig groeide, daalde het aandeel sociale huur. Eind jaren 90 bedroeg dat nog bijna 38 procent, inmiddels 27 procent.

Intussen nam de vraag naar sociale huurwoningen toe. Er zijn meer migranten, meer eenpersoonshuishoudens, meer echtscheidingen, meer ouderen die thuis blijven wonen. De verhitte woningmarkt speelt ook mee: goedkope koopwoningen zijn er nauwelijks, in de – krapper geworden – particuliere huursector zijn de prijzen gestegen. De mensen die al een sociale huurwoning hebben, gaan daar door de woningschaarste niet zomaar meer uit.

Zakelijke benadering

Maar wie het probleem van de lange wachtlijsten alleen bekijkt door een economische bril van vraag en aanbod, slaat de plank mis, vindt Wouter Beekers. Hij promoveerde in 2012 op de geschiedenis van woningcorporaties, was daarna directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie en is inmiddels directeur bij de Rotterdamse corporatie Woonbron. Beekers ergert zich aan de zakelijke, cijfermatige manier waarop over de woningmarkt wordt gesproken. „Als je de wachtlijsten benadert als enkel een probleem van schaarste, dan los je op lange termijn niks op.”

De Nederlandse volkshuisvesting was lange tijd tamelijk uniek in de wereld, vertelt hij. „Na de oorlog, toen de woningnood hoog was, zijn prachtige en kwalitatief goede sociale woningen gebouwd. In gemengde blokken, dus het was niet stigmatiserend om er te wonen. Mensen van over de hele wereld kwamen hierheen om ze te bekijken.”

Daar zat een gedachte achter: bouwen aan een leefbare samenleving, met ook plek voor mensen met een laag en middeninkomen. „Het was niet alleen maar stenen stapelen.” Maar met de privatiseringsslag van de jaren negentig verdween dat ideaal. Sindsdien, zegt hij, gaan discussies over wonen veel minder over mensen: „Bewoners zijn woonconsumenten geworden. Zelfs corporaties hebben het over klanten.”

Natuurlijk moet er voorzichtig met gemeenschapsgeld worden omgegaan, vindt Beekers, en dat hebben sommige corporaties een tijd niet gedaan. Maar na de excessen bij corporaties van begin deze eeuw is de „kruideniersmentaliteit” in de samenleving volledig doorgeslagen, vindt Beekers. „We hebben de neiging héél precies te kijken of misschien ergens een cent te veel naartoe gaat. Terwijl: over de hypotheekrenteaftrek hoor ik zo goed als niemand, daar gaan jaarlijks óók miljarden heen. Kopers krijgen allerlei subsidies, bijvoorbeeld voor verduurzaming van hun huis. Bij woningcorporaties is de afgelopen tien jaar juist geld weggehaald, met een belasting.”

Volkshuisvesting, zegt hij, „zou weer moeten gaan over de vraag: hoe willen we samenleven, van wat voor dorpen en steden dromen we? Als we in leefbaarheid willen investeren, moeten we niet elke cent willen omdraaien.”

Lees ook: Adviesraad: ‘regie’ van De Jonge op de woningmarkt is te vrijblijvend

Tapijtje ingerold

Voor Jeremy zit er voorlopig niets anders op dan: wachten. Maximaal 500 euro per maand kan hij betalen, inclusief gas, water en licht. En een studentenhuis? „Ik weet echt niet waar ik dat kan vinden.”

Dat zijn huisbazen economisch denken, is hem wel duidelijk geworden. Hij woonde eerder antikraak, hij moest er na een halfjaar uit. „Dat vond ik niet fijn, maar ik had ervoor getekend. Ik werd bozig toen ik zag dat de eigenaar het een tijdje daarna weer in de verhuur had gezet, voor een drie keer zo hoge huur. Ze hadden er alleen een tapijtje ingerold. De gemeenschappelijke woonruimtes waren verdwenen.”

Aan het eind van die huurperiode had hij „een vervelende ervaring”, zoals hij het zelf beschrijft. Hij was, als twintigjarige, net op zichzelf wonende student, in de knoop geraakt met een paar rekeningen en had de huur van 250 euro gestorneerd. „Ik ben héél boos opgebeld door de beheerder. Daar schrok ik best van. Toen werd me duidelijk: ik ben niet de klant, dat is de eigenaar van het pand. Ze vertegenwoordigen zijn belang en niet dat van mij.”

Tijdens de bezichtiging van zijn kamer, een jaar geleden, was beloofd dat er wasmachines zouden komen. Met een pasje kon je betalen voor iedere was. Maar ze kwamen er niet. „Het was niet rendabel, ofzo.” Moest iedereen naar de wasserette. „Uiteindelijk is er een ruimte gekomen waar we zelf wasmachines mochten neerzetten; daar heeft iedereen geld voor ingelegd.”

Nee, het werkelijke wonen in het ziekenhuis is een stuk minder rooskleurig dan hij bij de bezichtiging dacht. Al gebeurt er ook weleens iets grappigs. In zijn kamer zat het kantoor van de teamhoofden van de hart- en longafdeling, waar – vanzelfsprekend – longpatiënten lagen. „Maar toen ik het inrichtte, vond ik allemaal sigarettenpeukjes op het balkon. Ik denk van de teamhoofden.”