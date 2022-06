Is ‘Jerusalem’ het toneelstuk van de eeuw?

Het is „het toneelstuk van de eeuw” genoemd en wordt gevierd om zijn Shakespeareaanse taalgebruik en deconstructie van de Engelse identiteit: Jerusalem was in 2009 een hit en dat is het nu, in een uitverkochte herneming in Londen opnieuw.

Auteur Jez Butterworth creëerde met zijn hoofdpersoon Johnny ‘Rooster’ Byron een authentieke antiheld, een charismatische rebel die het opneemt tegen de machinaties van het grootkapitaal en de almachtige overheid. Dat het stuk anno 2022 niet gedateerd voelt, komt doordat de strijd gaat over omstreden grondbezit, een nog altijd actueel thema: van wie is de grond en wie verdient eraan?

Rooster woont in een caravan in het bos, een locatie die op het punt staat onteigend te worden, want er moeten woningen komen. Hij verzet zich, met succes, en die strijd van de vernachelde kleine man tegen de macht en willekeur van autoriteiten is een verhaal dat nooit oud wordt.

Een groot deel van de charme van de voorstelling is desalniettemin het wervelende spel van Mark Rylance, die opnieuw de rol van de subversieve Rooster speelt. Hij is zo’n acteur die je pas herkent als je hem ziet. In 2016 won hij typisch genoeg een Oscar voor beste bijrol, in Spielberg-film Bridge of Spies. Met zijn druipsnor en de brede borst gehuld in tanktop speelt hij Rooster als een ruige, luide kerel, een man die de ochtend na het feest zijn kop in de waterbak steekt om de kater te bestrijden. Met geheven kin en borende blik treedt hij iedereen als een veldheer tegemoet. Maar gaandeweg steekt door die bravoure steeds meer gekwetstheid, twijfel en eenzaamheid.

Vooraankondiging van Brexit

Het veldje voor zijn verblijf, vormgegeven met echt lijkende bomen en levende kippen, is een pleisterplaats voor klaplopers, verslaafden en andere dwaalgasten, die afkomen op zijn drank en drugs. Dat samenscholen van outcasts werd door de Britse pers vorige maand gezien als een vooraankondiging van de Brexit. „Als dit toneelstuk eerder in reprise was gegaan, waren de kosmopolitische Londenaren wellicht minder verbaasd geweest over de uitslag van het referendum”, schreef de recensent van The Guardian. Die ook opmerkte dat de tekst evident van voor MeToo en Black Lives Matters dateerde – gezien enkele beduimelde grapjes en de vlakke vrouwenrollen – in een verder louter positieve recensie.

De lof en de aandacht die het stuk opnieuw ten deel vallen, leidt tot uitverkochte zalen in het oude Apollo Theatre in theaterwijk West End in Londen, dat 775 bezoekers kan herbergen, ook op woensdagen en zaterdagen, als er twee keer wordt gespeeld. En dat terwijl zaalkaartjes omgerekend maar liefst 170 euro (145 pond) kosten. In Nederland kun je voor 45 euro naar Isabelle Huppert in De Kersentuin op het Holland Festival. Subsidie voor theater maakt een groot verschil. Jerusalem is een vrije productie. In Engeland is er dan ook debat over de prijsinflatie van theatertickets, met uitschieters naar 400 pond (470 euro).

Enerzijds is er begrip voor producenten die na de magere coronajaren het geld hard nodig hebben. Anderzijds is er kritiek: „Zelfs al kun je het betalen, moedig ze niet aan”, schreef criticus Andrzej Lukowski in Time-Out. Het draagt bij aan de perceptie van theater als een elitaire kunstvorm, nu even luxe als een Chanel handtas, aldus critica Lynn Gardner, vorige maand in het Britse vakblad The Stage. De prijsinflatie is volgens haar des te schadelijker in een tijd van toenemende armoede.

Of Jerusalem het geld waard is, is een niet beantwoorden vraag. De rits vijfsterrenrecensies („Meesterstuk”, „moderne klassieker” en opnieuw „Toneelstuk van de eeuw”) wegen kosten en baten niet af. Voor de keuze van toneelstuk van de eeuw zijn er genoeg andere, betere kandidaten. Maar het spel van Rylance is zonder meer een traktatie. „Bijna bovenmenselijk” (The New York Times), „betoverend” (The Times), „Het toneeloptreden van ons leven” (Time Out) schreven de critici over zijn optreden. Toch mooi om daar bij te zijn geweest.