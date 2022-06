Hoogste renteverhoging Amerikaanse centrale bank in bijna dertig jaar

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft woensdag een verhoging van de basisrente van 0,75 procentpunt aangekondigd met een streeftarief van tussen de 1,5 en 1,75 procent. Dat melden Amerikaanse media. De rente werd sinds 1994 niet meer zo fors verhoogd. De renteverhoging moet de inflatie, die in Verenigde Staten nog hoger is dan in de eurozone, beteugelen.

Het is de derde renteverhoging door de Federal Reserve, de ‘Fed’, in een korte tijd. Aan het begin van mei kondigde centrale bank al een rentestijging van 0,5 procentpunt aan. Een maand eerder ging de basisrente met 0,25 procentpunt omhoog. De inflatie ligt in de Verenigde Staten nu op 8,6 procent.

Dit bericht wordt aangevuld.

Lees ook: Een tumultueuze dag voor de inflatietemmers