Hoogste loonstijging ooit: 5 procent erbij voor bouw

Eerst de lonen, dan de rest. Zo gingen de vakbonden en werkgevers in de bouw om tafel voor de nieuwe cao. Waar die onderhandelingen normaliter maanden duren, was het nu in enkele weken geregeld.

En hoe: over 2023 komt er een structurele loonsverhoging van liefst 5 procent voor alle 110.000 medewerkers die onder de cao Bouw en Infra vallen. Niet eerder werd in een bouw-cao zo’n hoge loonstijging afgesproken.

Dat er nu wel zo’n stijging komt, heeft volgens vakbond CNV Vakmensen alles te maken met de huidige tijd. Door de sterk oplopende inflatie (in mei 8,8 procent ten opzichte van een jaar eerder) krijgen veel werknemers in de bouw meer moeite hun rekeningen te betalen. „Het is een aanzienlijke verhoging, maar wel een die we goed konden uitleggen”, aldus CNV-bestuurder Gijs Lokhorst.

Werknemers in de bouw krijgen er vanaf 1 januari volgend jaar 2,5 procent bij. De volgende 2,5 procent loonsverhoging volgt vanaf 1 juli.

De focus op lonen (en dus snelheid in de onderhandelingen) komt omdat er grote vraag bestond naar zekerheid. Om te beginnen voor werknemers, zo stelt Lokhorst. „Normaal moet je eerst door maanden van technische onderhandelingen over de hele cao. Nu weten werknemers alvast zeker: per 1 januari komt er geld bij.”

Ook voor werkgevers en opdrachtgevers speelde duidelijkheid een belangrijke rol, zegt Erik Tierolf van werkgeversorganisatie Bouwend Nederland. „Er is al zoveel onzekerheid over de prijs van bitumen of baksteen, nu weten we voor de lonen in elk geval waar we in 2023 aan toe zijn.”

Dan is er nog de hoogte van de loonstijging. Voor werkgevers en opdrachtgevers betekent de 5 procent loonstijging dat de bouwkosten verder zullen toenemen. Door scherp gestegen prijzen van bouwmaterialen en brandstoffen waren die al hoog.

Belangrijk signaal

Toch durfden werkgevers in de bouw de loonstijging van vijf procent aan. Werkgeversorganisatie Bouwend Nederland spreekt van een „belangrijk signaal”; er is immers werk te over in de bouw, en de vraag naar arbeidskrachten begint de productie van bouwbedrijven te vertragen. Om aan de woningbouwopdracht van 100.000 woningen te voldoen, zijn er de komende vijf jaar volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zo’n 81.000 nieuwe arbeidskrachten nodig. De bouw „is en blijft” een aantrekkelijke sector om in te werken, aldus Bouwend Nederland.

De hoge loonstijging is op zichzelf bijzonder, maar valt in vergelijking met andere cao’s binnen een patroon. Waar de gemiddelde loonstijging per twaalf maanden vorig jaar op 1,93 procent uitkwam, stijgen de lonen in nieuw afgesloten cao’s snel. In januari was de loonstijging in cao’s 2,6 procent, in mei al 3,7 procent. Dat zijn gemiddelden; waar er bij sommige financiële instellingen lage loonstijgingen zijn, kregen KLM-medewerkers net als in de bouw een stijging van tweemaal 2,5 procent.

Economen waarschuwen voor een zichzelf versterkende loon-prijsspiraal, waarin hoge inflatie zorgt voor loonstijgingen, die consumptie en dus verdere inflatie aanwakkeren. Belangrijke nuance bij de bouw-cao is dat het gaat om één afspraak, en de lagere loonstijgingen voor cao’s in andere sectoren de 5 procent weer ‘omlaag’ trekken.