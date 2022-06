Wat krijgen we nou? Het afscheidsconcert van Elton John? Dat maakte ik in 2019 toch al mee in de Ziggo Dome? Ja, en alles is hetzelfde gebleven, inclusief Eltons hemelvaart: tot slot stijgt hij op en verdwijnt in het decor. Hij geeft dus al drie jaar dat uitwuifconcert. Dag fans! Tot nooit meer ziens! Lieve help, wat een verstikkende groundhogday-situatie.

Ik vond het destijds fijn om Elton te zien optreden. Ik zong mee, haalde herinneringen op. Weet-je-nog-wel-oudje is gezellig, warm, vertrouwd – maar kijk uit, want het verstikt. Ik voelde me verschrompelen tot iemand van lang geleden. Sindsdien mijd ik afscheidsconcerten van oude helden. Ze zijn herhalingen van wat niet te herhalen is, namelijk de goeie ouwe tijd. Maar het leven gaat door voor zolang het duurt en het watertandt bij nieuwe helden .

Bijvoorbeeld bij een voorproefjesconcert van het Grachtenfestival: ‘de Avond van de Genomineerden’. Mooie gelegenheid om te proeven van de drie jonge musici die strijden om de positie van ‘artist in residence’ voor ‘het grootste klassieke muziekfestival van Nederland’. Dat belooft wat. En inderdaad, ze zijn niet voor niets genomineerd: de pianist, de klarinettiste en de cellist, elk op hun eigen manier betoveren ze het publiek met hun concentratie. Voor zover ik het kan horen, spelen ze alle drie onvergelijkbaar virtuoos. Hoe kies je hier de beste uit?

Maar er valt wél iets op te maken uit wat ze aanbieden. We horen Beethoven, Schumann, ‘Le grand Tango’ van crowdpleaser Piazzolla. Geheid en vertrouwd, luister maar naar het gretige applaus. Gerbrich Meijer en haar klarinet doen het anders. Ze masseert het publiek met een stuk van Debussy. Iedereen wacht comfortabel op wat komen gaat en dan gaat ze los met ‘Fantasie voor klarinet solo’ van de hedendaagse Duitse componist Jörg Widmann. Hij vertelt op YouTube dat hij het stuk schreef toen hij 19 was, hij stopte „alles waarom ik van de klarinet houd” erin. En precies dat brengt Gerbrich Meijer over. Ze blaast het stuk haar klarinet in en maakt ons medeplichtig aan Widmanns creatie van zingende loopjes vol kreten, klachten, gemurmel. Het is enerverend, voor haar en voor de zaal. Mij overweldigt ze compleet met dit stuk dat je live moet meemaken. Daardoor grijpt het me aan en snap ik er iets van, het alleen beluisteren zou me moeite kosten, eerlijk gezegd.

Gerbrich Meijer begrijpt dat best. „Ik vind dit ook niet per se mooi”, zegt ze na afloop achteloos. Trouwens, ze speelde het op haar nieuwe klarinet, voor het eerst op het podium, had ik dat door? Nee, ik niet, ik genoot. Dat doet haar plezier, want ze vroeg zich tijdens het spelen nog af of het wel een goed idee was. Nou, het was gewaagd, maar het werkte. En het illustreert andermaal dat Gerbrich Meijer onverschrokken is. Ze gaat op avontuur en ziet wel hoe het loopt.

Die roekeloosheid zijn de oude helden kwijt.

Gerbrich Meijer op de Avond van de Genomineerden. Foto Erik van Zuylen

