Het presenteren van een stedelijk coalitieakkoord is als een kerstspel: het script ligt vast, ieder heeft zijn rol. In Rotterdam was de uitvoering dit keer perfect. Het begint met de joviale voorlichter die journalisten het document een half uurtje van te voren mag uitdelen. Oei, het is al een paar uur eerder uitgelekt (geheel volgens het script). VVD-leider Vincent Karremans verschijnt ten tonele, quasi boos foetert hij dat er nooit meer iets voor presentatie naar de oppositie gaat. Iemand in zijn gevolg piept dat hij nooit lekt. Jaja, dat zeggen ze allemaal, bromt Karremans.

Dan de presentatie, ook volgens draaiboek. Iedereen heel tevreden met elkaar. En met het stuk. En met formateur Wouter Koolmees. „Een fijne vent”, noemt Leefbaar-voorman Robert Simons hem. De mediamomentjes met niet best geïnformeerde journalisten (geen tijd om goed te lezen). Drankje en nootjes. En de volgende dag een diep teleurgestelde oppositie: „Ideeënarmoede.” „Stap achteruit.” Goddank nog een zes min van de SP.

Toch was het dit keer bijzonder. Om drie redenen.

Leefbaar Rotterdam gaat de stad besturen met tegenpool Denk. Jarenlang elkaar verketterd. Dan is het alsof leiders van twee rivaliserende drillrapbendes gaan samenwonen.

Er is niet voor iedereen plaats in de stal. Drie van de vier partijen (Leefbaar, Denk en VVD) konden geen vrouwen vinden voor het wethouderschap. Zucht, de mannen moeten het weer opknappen. Misschien naïef om anders te verwachten van een rechts-conservatieve coalitie, maar het is nu 2022. Denk wil dat adviesorganen en commissies voor de helft uit mensen van diverse afkomst bestaan. Kan je dan aankomen met een college met negen mannen en één vrouw?

En het opvallendst: religie is afwezig. Het woord islam komt niet voor in het akkoord. Het woord ‘integreren’ is vervangen door het zoete ‘samenleven’.

Dit is een akkoord van goedmoedige, pragmatische buurmannen die tijdens het barbecuen hebben afgesproken wat ze willen: weg met dat afval op straat, desnoods met stadswachten in burger. Net als u zijn wij gek op auto’s, maar we moeten de binnenstad een beetje ontzien. We willen huizen (veel kan helaas niet, we doen ons best). We willen wat aan het milieu doen (er is weinig geld, maar we doen toch wat). Denk wil niet dat er etnisch wordt geprofileerd? Nou, dan zetten we dat erin: „We zijn tegen etnisch profileren.” Tuurlijk. Dat mag sowieso niet.

En voor de rest: we agree to disagree.

Tot er een keer gezeik komt. Turks-Nederlandse jongeren demonstrerend op een brug. Een veeleisende Turkse minister op visite. Zoiets maar dan anders. Dat zien we dán wel weer. Nu even genieten. En in de mensen een welbehagen.

Sheila Kamerman vervangt deze week Gemma Venhuizen.