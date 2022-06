Europese Commissie begint strafprocedure tegen VK vanwege plannen rond Noord-Ierse handel

De Europese Commissie zet strafprocedures in gang tegen het Verenigd Koninkrijk voor het mogelijk schenden van Brexit-afspraken over handel met Noord-Ierland. Dat heeft de Commissie woensdag bekendgemaakt. De Britse regering presenteerde maandag een plan waarmee het eenzijdig afspraken met de Europese Unie wil wijzigen: grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het VK moeten worden afgeschaft. Volgens de Commissie gaat dat tegen de Brexit-afspraken in.

Maros Sefcovic, vicepresident van de Europese Commissie voor Interinstitutionele betrekkingen, die toezicht houdt op de betrekkingen tussen het VK en de EU na de Brexit, pleitte ervoor „het beestje bij de naam te noemen”: „dit is illegaal.” Volgens internationale persbureaus kunnen de procedures uitmonden in boetes opgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Unie.

In de Brexit-afspraken is vastgelegd dat Noord-Ierland, het enige stuk VK dat een landsgrens met de EU deelt, de handelsregels van de Europese interne markt blijft volgen. In plaats van aan de grens met Ierland, werd in het protocol uit 2019 afgesproken dat de grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het VK (Engeland, Schotland en Wales) zouden plaatsvinden, in de Noord-Ierse havens. Daarmee werden de afspraken uit het Goedevrijdagakkkoord uit 1998, dat een einde maakte aan tientallen jaren geweld tussen katholieke nationalisten en protestantse unionisten, in ere gehouden.

Het voorstel dat de Britse regering eerder deze week indiende, zou een einde maken aan de afspraken in het protocol uit 2019. In plaats van grenscontroles voor de handel, moeten producten onder het voorstel vooraf worden gesorteerd voor binnen- of buitenlandse handel. Ook zouden Noord-Ieren dezelfde belastingverlaging krijgen als de rest van het VK en moeten handelsdisputen voortaan worden behandeld door de Britse rechtbank. Dat zou het Europese Hof van Justitie buitenspel zetten.