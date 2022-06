EU-landen krijgen nog miljoenen coronavaccins, die ze vrezen weg te moeten gooien

Verschillende landen in de Europese Unie oefenen druk uit op Pfizer en andere farmaceuten om opnieuw te onderhandelen over contracten voor coronavaccins. Ze waarschuwen dat miljoenen injecties anders worden weggegooid, omdat ze niet langer nodig zijn. Dat schrijft persbureau Reuters.

De Europese Commissie en individuele lidstaten bestelden in de coronacrisis miljarden vaccins, de meeste bij Pfizer/BioNTech. Die bestellingen gingen destijds vaak ten koste van arme landen, die nauwelijks toegang hadden tot vaccins. Nu het ergste van de pandemie voorbij lijkt en er minder wordt gevaccineerd, dringen verschillende landen aan op aanpassing van de contracten met farmaceuten.

Polen heeft bijvoorbeeld meer dan dertig miljoen vaccins op voorraad en zou volgens de afgesloten contracten nog eens zeventig miljoen vaccins moeten kopen, zo schrijft Reuters. Er wonen 38 miljoen mensen in Polen, van wie de meeste al volledig zijn gevaccineerd.

Naast Polen dringen ook Bulgarije, Kroatië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen en Roemenië aan op het terugdringen van het bestelde aantal vaccins. Dat doen ze in een brief aan de Europese Commissie, ingezien door het persbureau. Ze wijzen erop dat ook in de contracten stond dat het onmogelijk is het verloop van de pandemie te voorspellen. De contracten zouden daarom achteraf moeten worden aangepast, vinden ze. „Er is een grote kans dat de vaccins worden weggegooid”, zo staat in de brief.

Uitstel

Pfizer en Moderna zijn er tot dusver alleen mee akkoord gegaan een aantal bestellingen uit te stellen. Dat is niet genoeg en zal het probleem „enkel vertragen”, schrijven de landen in de brief.

Eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides waarschuwde dinsdag bij een overleg dat de Europese Unie niet „eenzijdig contracten kan aanpassen”. Wel zei ze dat de Europese Commissie haar best doet om leveringen verder uit te stellen, tot na dit jaar.

Ook Nederland heeft een overschot aan vaccins. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht de komende tijd zeker 3,3 miljoen vaccins te moeten vernietigen omdat de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Steeds minder arme landen accepteren nog vaccindonaties. Dat komt bijvoorbeeld doordat zijzelf ook te maken hebben met overschotten. Vaak hebben de landen een beperkte opslagcapaciteit en lukt het niet goed vaccins te laten doorstromen naar arme gebieden. Daarnaast is de vaccinatiebereidheid vaak laag, bijvoorbeeld omdat mensen zich meer zorgen maken over andere, gevaarlijkere ziektes.

Op dit moment zoekt Nederland een bestemming voor 11,3 miljoen vaccins. Het internationale vaccinprogramma Covax schat dat er de komende maanden wereldwijd een overschot van een miljard vaccins kan ontstaan.

De bedrijven die de bestellingen wel willen uitstellen, maar niet afstellen, verdienden al miljarden aan de vaccins. Vorig jaar verkocht Pfizer voor 32 miljard euro aan vaccins. Het bedrijf maakte in totaal 19 miljard euro winst. Niet eerder werd in een jaar zoveel verdiend aan een medicijn of vaccin.