EU-hof vernietigt megaboete chipmaker Qualcomm voor oneerlijke concurrentie

Het Europees Hof van Justitie heeft woensdag een boete, die de Europese Commissie in 2018 aan de Amerikaanse chipproducent Qualcomm oplegde, „volledig vernietigd”. Het Hof stelt dat Qualcomm zich niet goed heeft kunnen verdedigen vanwege „procedurele onregelmatigheden” en verklaart de analyse van de commissie vanwege die fouten ongeldig.

De Commissie, die toezicht houdt op eerlijke concurrentie binnen de EU, legde de boete van 997 miljoen euro op aan Qualcomm. Het bedrijf zou tussen 2011 en 2016 oneerlijke afspraken gemaakt hebben met Apple, waaraan het miljarden betaalde om als als enige bedrijf chips voor iPhones en iPads te kunnen leveren. De Europees commissaris Margrethe Vestager (mededinging) noemde dat „illegaal” en zei dat Qualcomm daarmee de optie tot meer keuze en innovatie voor concurrenten en consumenten belemmerde.

De Europese Commissie liet volgens persbureau Reuters weten het oordeel te bestuderen, voordat het vervolgstappen aankondigt. Het Europees Hof van Justitie geeft het dagelijks bestuur van de EU twee maanden tijd om in beroep te gaan.

Het schrappen van de boete is een flinke nederlaag voor de Europese Commissie, die ook in 2019 een miljoenenboete oplegde aan Qualcomm. Ook toen oordeelde de Commissie dat het bedrijf zich schuldig had gemaakt aan machtsmisbruik. Door chips onder de kostprijs te verkopen werden concurenten benadeeld. Daarnaast loopt er sinds 2020 een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik bij de verkoop van chips voor 5G-technologie.