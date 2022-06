Een tumultueuze dag voor de inflatietemmers

Het is niet wat je hoopt dat er gebeurt als je als centrale bank een belangrijk rentebesluit neemt: onrust op de financiële markten – en dan een ingelaste spoedvergadering moeten houden, waarin je je eerdere besluit noodgedwongen verzacht. Dit ongelukkige scenario is nu werkelijkheid geworden voor de Europese Centrale Bank.

Woensdagochtend werd bekend dat het ECB-bestuur een „ad hoc” vergadering zou houden om „marktcondities” te bespreken. Dat was codetaal voor: de rap opgelopen rentes op staatsleningen van Italië en, in mindere mate, van andere Zuid-Europese landen als Spanje en Griekenland.

Die stijgende rentes in Zuid-Europa waren een onbedoeld groot effect van de besluiten die vielen tijdens de reguliere vergadering van de ECB, afgelopen donderdag in Amsterdam. De ECB kondigde toen aan de rentes over een breed front te willen verhogen, om de oplopende inflatie aan te pakken. De ECB stopt onder meer met het opkopen van extra staatsleningen, waarmee ze de voorbije jaren de rente op de kapitaalmarkten drukte.

Rentes drukken

Woensdag zei de ECB bereid te zijn om specifiek Zuid-Europese schuld te blijven kopen, om rentes daar te blijven drukken. Dat gaat als volgt: opgekochte leningen van eurolanden die aflopen, worden nu vaker vervangen door Zuid-Europese. Daardoor groeit de totale balans van de ECB (vooralsnog) niet.

Dat de rentes op staatsleningen zouden oplopen na het besluit van donderdag was logisch en ook de bedoeling: hogere rentes temmen de inflatie. Alleen dreigt in de eurozone volgens de centrale bank nu „fragmentatie”. De rentes van kwetsbare, schuldbeladen landen, zoals Italië, stijgen sneller dan die van, bijvoorbeeld, Duitsland en Nederland. Het renteverschil tussen Duitsland en Italië, de zogeheten spread, stond voor de reguliere vergadering van donderdag nog onder de 2 procentpunt, en liep daarna op tot 2,5 procentpunt op dinsdagmiddag. Woensdagochtend, toen bekend werd dat de ECB spoedoverleg zou houden, daalde het renteverschil weer tot 2,2 procentpunt. Helemaal temde de ECB de spread niet: eind van de middag stond deze rond de 2,25 procentpunt.

Oplopende spreads waren een belangrijke stressindicator tijdens de eurocrisis, toen beleggers het voortbestaan van de euro in twijfel trokken

Dit zijn erg forse marktbewegingen op de obligatiemarkten, die duiden op stress. Oplopende spreads waren een belangrijke stressindicator tijdens de eurocrisis (2010-2012), toen beleggers het voortbestaan van de euro in twijfel trokken. De spreads lagen toen, op de piek van de eurocrisis, op ruim 5 procent. Oud-ECB-president Mario Draghi beloofde in de zomer van 2012 dat de ECB „al het nodige” zou doen om de euro te redden („whatever it takes”). Die woorden alleen bleken genoeg om de spreads te doen dalen. Een programma dat de ECB toen ontwierp om specifiek schuld op te kopen van zwakke landen, is nooit uitgevoerd.

Nu gebeurt dat, in zekere zin, alsnog. Niet alleen worden staatsleningen van eurolanden, die de ECB kocht tijdens de coronapandemie, gericht vervangen door Italiaanse of andere Zuid-Europese leningen. Ook worden voorbereidingen getroffen voor een nieuw opkoopprogramma, puur gericht op landen waarvan de spreads te ver oplopen. De ECB spreekt van een „nieuw antifragmentatie-instrument”.

Spagaat

Hoewel een eurocrisis ditmaal niet direct op de loer ligt, is de ECB toch bezorgd: als de verschillen in marktrentes te groot zijn, is het steeds lastiger om effectief één monetair beleid te voeren in de hele eurozone.

De centrale bank belandt hiermee in een spagaat. Enerzijds moeten de rentes omhóóg om de inflatie te temmen. Anderzijds moeten de rentes op Zuid-Europese staatsschulden juist binnen de perken worden gehouden. Het algemene monetaire beleid werkt in tegen het specifieke beleid voor zwakke landen.

Andermaal moet de ECB ingrijpen om de eurozone stabiel te houden, een rol die volgens velen (ook binnen de ECB) eigenlijk aan de politiek toebehoort. In maart 2020, toen de coronacrisis Europa bereikte, had ECB-president Christine Lagarde nog gezegd: „Wij zijn er niet om spreads te drukken”. Toch blijkt onvermijdelijk dat de ECB landen als Italië op de been houdt. De overheidsschuld van Italië, dat economisch al jaren onderpresteert, steeg tijdens de pandemie van 134 naar ruim 150 procent van het bbp.

Lees ook: De ECB tolt mee met de wervelwind van de inflatie

Het maakt het voor de ECB nóg lastiger dan voor andere grote centrale banken (die geen fragmentatieprobleem kennen) om haar hoofdmissie te vervullen: het bereiken van prijsstabiliteit, ofwel inflatie van rond de 2 procent. In mei was de inflatie in de eurozone 8,1 procent. In de Verenigde Staten, waar de inflatie al langer voortduurt, 8,6 procent.

Daar, in de VS, liepen de verwachtingen over de uitkomst van de vergadering van de centrale bank, de Federal Reserve, snel op. De Fed vergaderde deze week dinsdag en woensdag. Vrijdag was de consensus op de financiële markten nog dat er een rentestap aan zou komen van een half procentpunt. Maar toen de inflatie in mei veel hoger bleek dan de lichte daling waarop werd gehoopt, schoten de verwachtingen omhoog. Maandagochtend leidden analisten uit de bewegingen op de Amerikaanse geldmarkt af dat de kans op een rentestap met 0,75 procentpunt al aanzienlijk was. Aan het eind van die dag was dat al bijna de consensus. En dinsdag werd zelfs rekening gehouden met een rentestap met een vol procentpunt.

Verschil met eurozone

Beleggers gingen er woensdag van uit dat de Fed niet snel tegen de verwachtingen van de markt in gaat en dat een verhoging met 0,75 procentpunt van de Federal Fund Rate, het belangrijkste rentetarief, zo goed als zeker is. Aan de andere kant: Fed-president Jerome Powell had het na de laatste bijeenkomst over 0,5 procentpunt. Daar zou hij dan nu mee moeten breken.

Een stap van 0,75 procentpunt zou het voornaamste rentetarief brengen op tussen de 1,50 procent en 1,75 procent. Dat hier sprake is van een onder- en een bovengrens heeft overigens te maken met een belangrijk verschil tussen de eurozone en de VS. De Europese Centrale Bank dicteert haar rentetarieven aan de markt. De Fed probeert met het manipuleren van de hoeveelheid geld op de geldmarkt het verlangde tarief indirect teweeg te brengen. Vandaar dat er een bandbreedte is, in dit geval dus tussen de 1,50 en 1,75 procent. De belangrijkste ECB-rentes staan nog op minus 0,5 procent (voor banken die geld stallen bij de ECB) en 0 procent (voor banken die lenen bij de ECB). Die rentes zullen naar verwachting na de zomer een half procentpunt hoger liggen, maar een grotere verhoging is eveneens denkbaar.

Woensdagavond bij de Fed zal de discussie snel gaan over mogelijke verdere renteverhogingen. Op de financiële markten wijst de termijnhandel op een verhoging met nog eens 0,75 procentpunt in juli en september, gevolgd door een stap van 0,5 procent in september en een van 0,25 procentpunt in december. Tegen die tijd, aan het eind van dit jaar, is de rente dan tussen de 3,5 procent en 3,75 procent – een schril contrast met de Europese Centrale Bank.