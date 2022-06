Een rijstschuur als laboratorium voor de toekomst

Toen de Documenta in 1955 werd opgericht door kunstenaar Arnold Bode, wilde hij de wereld weer in dialoog brengen. Elke vier – en later vijf – jaar werden de westerse opvattingen over artistieke vrijheid, individualiteit en universaliteit gevierd en hij koos daarvoor een stad dicht tegen het IJzeren Gordijn: Kassel. Dit jaar wordt de Documenta georganiseerd door ruangrupa, een Indonesisch kunstenaarscollectief. Een noviteit: voor het eerst mag een kunstenaarsgroep zich buigen over dit invloedrijke kunstevenement.

Lange tijd was de kunstwereld overwegend op het westelijk halfrond georiënteerd. Politieke en artistieke ontwikkelingen hadden impact op de opeenvolgende Documenta’s. Zo introduceerde Harald Szeemann tijdens Documenta 5 (1972) zichzelf als ‘stercurator’. Het was het begin van de positionering van de curator als machtsfactor. In de edities daarna werden het geniale auteurschap en de westerse hegemonie langzaam maar zeker opengebroken. Het zwaartepunt kwam te liggen bij samenwerkende teams van curatoren uit de hele wereld. In 1997, tijdens Documenta 10, verschoof Catherine David het perspectief naar de steeds verder globaliserende wereld. En vijf jaar later vergrootte Okwui Enwezor de reikwijdte nog verder: Documenta 11 stelde de hiërarchie van de westerse kunstscene en het exotiseren van ‘de ander' ter discussie.

Begin jaren 2000 klonk vanuit de kunstwereld de roep om de volgende Documenta te laten organiseren door een kunstenaar. Het heeft tot de huidige editie geduurd voordat het echt zover kwam. Het Indonesische kunstenaarscollectief ruangrupa, geselecteerd vanwege hun participatieve aanpak, legde de basis voor Documenta 15. „In een tijd waarin vernieuwingskracht vooral uitgaat van onafhankelijke, samenwerkende organisaties”, schreef de selectiecommissie, „is het logisch om deze collectieve aanpak een platform te bieden.”

De curatoren van de Documenta: het Indonesische collectief ruangrupa. Foto Maurice Boyer

Lumbung

Het collectief werd in 2000 opgericht in Jakarta. De chaos van deze miljoenenstad deed de leden verlangen naar een plek waar kunstenaars bijeen konden komen, een werkruimte, maar ook een plek waar mentale rust kon worden gevonden. Ze creëerden een clubhuis: altijd open, altijd bevolkt. Het is een studio, een bibliotheek, een onderzoekslab en een feestlocatie in één. Creatieve talenten, maar ook andere gemeenschappen vinden er ondersteuning. Het werd ook een plek om te lummelen, om eenvoudigweg rond te hangen – ‘lumbung’ noemt het collectief dat.

Lumbung vormt het hart van ruangrupa’s werkwijze. De term verwijst naar een rijstschuur, een gemeenschappelijk gebouw op het Indonesische platteland waarin de oogst wordt verzameld, opgeslagen en verdeeld. Dat laatste gebeurt volgens collectief vastgestelde criteria. Eigenlijk is het een gezamenlijke hulpbron voor de toekomst. Als artistiek en economisch model is het geworteld in de principes van collectiviteit en rechtvaardige verdeling. Deze principes beïnvloeden het hele artistieke proces van ruangrupa: van de structuur, het zelfbeeld en hun verschijningsvorm tot aan alle onderdelen van de samenwerking en zelfs de uiteindelijke tentoonstelling. „We willen een wereldwijd georiënteerd, collaboratief en interdisciplinair kunst- en cultuurplatform creëren”, zei ruangrupa hierover in februari tijdens hun lezing voor de Akademie van Kunsten van de KNAW in Amsterdam. Dat platform moet ook na de honderd dagen die Documenta 15 duurt effectief blijven. „Onze curatoriële aanpak streeft naar een ander soort samenwerkingsmodel voor het gebruik van hulpbronnen – in economische termen, maar ook met betrekking tot ideeën, kennis, programma’s en innovaties. We werken op basis van duurzaamheid, evenredigheid en solidariteit.”

In de organische, open, geïmproviseerde en experimentele ruimte van lumbung, aldus ruangrupa, is er werkelijk ruimte voor onverwachte ontmoetingen. Het uitwisselen van ideeën en kennis zal in Kassel minstens zo belangrijk zijn als het tentoonstellen van kunstwerken. Documenta 15 belooft de bezoeker één groot lumbung.

Bij het organiseren van Documenta 15 leek ook de lumbung grenzen te kennen. De coronapandemie maakte fysieke ontmoetingen onmogelijk. In plaats daarvan kwamen er wekelijkse online bijeenkomsten, waarbij steeds weer nieuwe ontmoetingen tussen makers ontstonden. Het artistieke team breidde zich daarbij uit tot een steeds groter wordende kring van vrienden die allen zelf-organisatie en zelfbestuur hoog in het vaandel hadden. Uniek voor Documenta is dat het hele organisatieproces dit keer is gedocumenteerd op een omvangrijke website. Die website is als het ware een van de locaties van Documenta 15.

Die collectieve organisatie krijgt in Kassel uiteraard ook fysiek vorm. Het Fridericianum, een kunstmuseum in de Europese traditie dat in 1779 werd geopend, wordt omgetoverd tot Fridskul: een school waarin wordt gewerkt aan een nieuw curriculum, een alternatief voor het westerse onderwijsmodel. De hoofdvraag is: wat heeft de wereld nodig nu opeenvolgende crises andere soorten kennis en ervaring vereisen dan de kennis die de problemen veroorzaakt? Lumbung als opslagschuur wordt hier tastbaar, vanuit de opvatting dat kunst niet los staat van het dagelijks leven. Of neem het ruruHaus, in het hart van Kassel, waar gebaseerd op composteringsprocessen kunstenaars én bezoekers op zoek gaan naar vruchtbare grond voor nieuwe projecten. Al maanden voordat de Documenta officieel werd geopend vonden hier gesprekken plaats waarin ideeën voor tentoonstellingen werden uitgewisseld. Een praktijk die ruangrupa eerder al in de aanloop naar Sonsbeek’16 toepaste: ook in Arnhem stond destijds een ruru huis.

Bezoekers worden er rondgeleid door een sobat-sobat, een ‘beste vriend’

Daar omheen zijn de tentoonstellingsplekken: de Documenta Halle, fabriekspanden, een oude kerk, een hotel voor en met vluchtelingen, musea, een boothuis langs de rivier en het Auepark. Bezoekers worden er rondgeleid door een sobat-sobat, een ‘beste vriend’.

Botsing

Alles binnen het concept ‘lumbung’ draait om uitwisseling. Je zou lumbung ook kunnen zien als een groot laboratorium voor de toekomst, waarbij de uitkomsten van experimenten pas op lange termijn effect zullen hebben. Hierbij botsen twee systemen: lumbung staat diametraal tegenover westerse idealen van accumulatie en winstproductie – idealen die veelal ook heersen in de cultuurwereld, waarin kunstwerken als louter investeringen worden opgekocht om vervolgens achter slot en grendel te worden opgeslagen. De traagheid en collectiviteit van lumbung staan tegenover snelheid en individualisme. Misschien is het daarom dat lumbung in Duitsland, het land van efficiëntie en strakke regelgeving, tot nu toe nog niet onverdeeld enthousiast werd onthaald.

Verrassender was wel dat ruangrupa antisemitisme werd verweten. De organisatoren zouden zich niet of te weinig gevoelig tonen voor de geschiedenis van de plek waar de Documenta plaatsvindt: Duitsland. Deze kritiek werd geuit nadat bekend werd dat ruangrupa het Palestijnse kunstenaarscollectief Question of Funding had uitgenodigd. Deze groep uit Ramallah noemde zich vroeger Khalil al Sakakini Cultural Center, een verwijzing naar een Arabische nationalist die met het nationaal-socialisme sympathiseerde en tekeer ging tegen een ‘joods wereldcomplot’.

Het leidde tot een verhit debat in de Duitse media, waarbij ruangrupa (net als overigens de Documenta zelf) een duidelijk standpunt heeft ingenomen: zij keuren iedere vorm van antisemitisme, racisme, extremisme of islamofobie af.

De vorige Documenta leidde eveneens tot botsingen. Toen bekend werd dat de stad Kassel Das Fremdlinge und Flüchtlinge Monument, een kunstwerk van de Nigeriaans-Amerikaanse kunstenaar Olu Oguibe, wilde kopen ontstak de lokale afdeling van de rechts-nationalistische politieke partij AfD in woede. Op de obelisk viel in Arabisch, Duits, Engels en Turks een spreuk uit het evangelie volgens Matteüs te lezen: „Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op.” Maar de AfD, niet vies van referenties aan het Duitse verleden, sprak liever over ideologisch polarisierende, entstellte Kunst. Menig bezoeker hoorde daarin een duidelijke referentie aan wat de nazi’s Entartete Kunst noemden.

Zo blijft de Documenta toch ook datgene waarvoor Bode het ooit oprichtte: een plek waar geschiedenissen en perspectieven botsen.

Documenta 15 is van 18/6 tot 25/9 te bezoeken in Kassel, Duitsland. Inl. documenta-fifteen.de is van 18/6 tot 25/9 te bezoeken in Kassel, Duitsland. Inl. documenta-fifteen.de

Liesbeth Bik is kunstenaar en voorzitter van de Akademie van Kunsten, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Geertjan de Vugt is schrijver en essayist, en coördinator Wetenschap & Kunst bij de KNAW.

