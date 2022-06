Twaalf minuten. Zo kort duurde het gesprek tussen de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney en zijn Britse collega Liz Truss om de afspraken over Noord-Ierland te redden. Toen ging de haak erop. Doorpraten was zinloos, want Truss ging het toch doen.

De Britse regering kondigde maandag aan wetgeving te introduceren om het Noord-Ierse Protocol, een internationaal verdrag, eenzijdig te wijzigen. Ze veegt daarmee het cruciale puzzelstukje van het scheidingsakkoord met de Europese Unie van tafel. Het zal leiden tot een ernstige vertrouwensbreuk met Europa, juist nu iedereen vanwege Rusland grotere zorgen heeft. Het zal ook de Amerikaanse president Biden, van Ierse komaf, ontrieven.

Geen van de problemen in Noord-Ierland komt onverwacht. Het gaat om administratieve rompslomp die ertoe dient te zorgen dat dit landsdeel van het Verenigd Koninkrijk, ook na Brexit, deel blijft van de EU-interne markt. Allemaal voorspeld. De afspraken dateren van amper drie jaar geleden. Boris Johnson wist waaronder hij zijn handtekening zette. Maar hij had zijn kiezers beloofd „Brexit gedaan te krijgen” en dacht: één probleem tegelijk.

Als rechtvaardiging voert de Britse regering ‘noodzaak’ aan. Een dun motief. Alleen in geval van ernstig en acuut gevaar kan een staat zich erop beroepen om onder internationaalrechtelijke verplichtingen uit te komen. Een interviewer hield Truss voor: „Papierwerk om worst in Belfast te krijgen, is dat acuut gevaar?” Het beroep op noodzaak, puur politiek, toont dat Londen geen schijn van een juridisch argument heeft. Het moet en het zal.

Waarom nu? Sinds zijn lijfsbehoud vorige week staat Johnson extra onder druk van de Brexiteers. Minister Truss, van de harde lijn, volgt hem graag op, mocht de premier alsnog vallen. Het pro-Londense partijtje in Noord-Ierland, de DUP, benut dit moment van zwakte, na in 2019 door Johnson ‘voor de bus’ te zijn gegooid.

Aan deze unionisten beloofde Johnson namelijk dat er geen grens in de Ierse Zee (tussen Noord-Ierland en de rest van het VK) zou komen. Maar een harde zeegrens kwam er toch. Alleen zo kon een harde en ontwrichtende landsgrens, tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek, worden vermeden en het vredesakkoord uit 1998 gewaarborgd. Het Noord-Ierse Protocol legde dit compromis vast en daarom hechten Ierland, de rest van de EU en de Amerikaanse president er zo aan (net als velen in Noord-Ierland). Wel verraadde Johnson zo de DUP. Al maanden blokkeert die partij nu de regeringsvorming in Noord-Ierland. Aan deze chantage geeft de premier nu toe – ten koste van weer andere beloftes en afspraken. Zo springt hij van woordbreuk naar woordbreuk.

Deze lokale kwestie raakt de oorlog in Oekraïne. Allereerst vanwege het ongelukkige moment. Sinds 24 februari vormt de eenheid van Europa en het Westen tegenover Poetin een zwaar geopolitiek belang. De EU, de VS en het VK coördineren sancties tegen Rusland. Onenigheid zou prompt door Moskou worden uitgenut. De Britse regering verleent Oekraïne veel militaire en diplomatieke steun, tot blijdschap van Polen en de Baltische lidstaten.

Zo leek zes jaar na het Brexit-referendum en alle scheidingschagrijn het moment gekomen voor ontspanning tussen Londen en de EU. Een gezamenlijke vijand in Moskou, dat bindt. Voorzichtig werd al gedacht over veiligheidspolitieke samenwerking post-Brexit, waarvoor de politieke wil eerder ontbrak. Geen toeval dat in de plannen voor een nieuwe continentale ordening, zoals Macron vorige maand ontvouwde en waarvan varianten de ronde doen, het VK een sleutelrol krijgt. De Britten horen bij de Europese familie.

Met dit prille vertrouwensherstel is het nu gedaan. De bruuske Britse actie valt zeer slecht, ook in Den Haag. De EU beraadt zich op tegenzetten. Britse universiteiten worden alvast uitgesloten van het onderzoeksprogramma Horizon Europa – met 95 miljard euro het grootste ter wereld. Hardere represailles kunnen volgen, ook op handelsgebied. Zoals ten tijde van het Britse referendum al werd gezegd: de grootste geopolitieke winnaar van Brexit heet Poetin.

De Noord-Ierse zaak herinnert eraan hoe heikel en taai grensconflicten zijn. De vijfhonderd kilometer lange landsgrens waarom het draait, ontstond in 1921, toen het katholieke Ierland na eeuwen van Brits-koloniale overheersing een onafhankelijke republiek werd en het overwegend protestantse noorden van het eiland Brits bleef. Ik zal niet zeggen dat de regio de Donbas van de Britse eilanden is, maar toch. Als het dáár al zo moeilijk is de spanningen te bedwingen, zelfs honderd jaar nadien, wat staat ons dan nog te wachten voor de grens tussen Oekraïne en Rusland, die andere koloniale macht op zijn retour?

Luuk van Middelaar is politiek filosoof en historicus.

