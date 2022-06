Economen pleiten voor structurele hervorming woningmarkt via ‘grondige renovatie’

In een woensdag gepubliceerd artikel voor het economenvakblad ESB pleiten de hoofdeconomen van ING, ABN AMRO en Rabobank, prominente hoogleraren en woningmarktdeskundigen voor een „grondige renovatie” van de Nederlandse woningmarkt. De experts pleiten voor een „samenhangend en evenwichtig” pakket aan maatregelen op het gebied van belastingen, nieuwbouw, financiering en huur. De voorgestelde hervormingen zullen volgens de auteurs leiden tot onder meer een beter toegankelijke woningmarkt en een sterkere arbeidsmarkt.

Woning en inkomen moeten anders worden belast, schrijven de economen. Vanwege de lage belastingen op een eigen huis stoppen Nederlanders „relatief veel – geleend – geld in stenen”. Over inkomen wordt juist veel belasting betaald, wat werken zou ontmoedigen. De auteurs willen de eigen woning van belastingbox 1 (inkomen uit werk en woning) naar box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) verplaatsen. Na de door het kabinet reeds aangekondigde hervorming van box 3 gaan huiseigenaren belasting over het werkelijke rendement op de eigen woning betalen, ook over de vermogenswinst. In het plan van de experts kunnen woningbezitters dit uitstellen tot ze daadwerkelijk verkopen, „om te voorkomen dat ze in financiële problemen komen”.

Daarnaast pleiten de auteurs voor maatregelen om meer nieuwbouw mogelijk te maken en om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Via een zogeheten planbatenheffing, een belasting op de waardestijging van de grond die optreedt wanneer de bestemming daarvan verandert, zouden gemeenten inwoners meer kunnen laten profiteren bij nieuwbouw. Met de opbrengsten zouden gemeenten ook meer sociale woningbouw direct kunnen financieren. Ten slotte pleiten de auteurs voor uitbreiding van het betaalbare huurwoningaanbod in de vrije sector en stabilisering van de woningprijzen.

