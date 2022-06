ECB grijpt in om Zuid-Europese rentes in toom te houden

De Europese Centrale Bank grijpt in om de opgelopen rentes op staatsschuld van Italië en andere kwetsbare eurolanden in toom te houden. Dit valt op te maken uit een verklaring die het bestuur van de ECB woensdag vrijgaf na een ingelaste spoedvergadering.

De ECB treft voorbereidingen om gericht staatsleningen van zwakke eurolanden op te kopen. Daarmee wil de centrale bank de rentes op de staatsleningen van deze landen drukken. Sinds de reguliere vergadering van de ECB, afgelopen donderdag, liepen de rentes op de financiële markten op. De ECB kondigde toen aan de rentes over een breed front te verhogen om de piekende inflatie aan te pakken. Nu moet zij dit besluit deels weer corrigeren.

De rentes op staatsschuld van kwetsbare landen stijgen sneller dan die van, pakweg, Duitsland en Nederland. Het renteverschil tussen Duitsland en Italië, de zogeheten spread, stond voor afgelopen donderdag nog onder de 2 procentpunt, en liep daarna op tot 2,5 procentpunt dinsdagmiddag. Woensdag, toen bekend werd dat de ECB spoedoverleg zou houden, daalde het renteverschil weer tot 2,2 procentpunt.

Oplopende spreads waren een belangrijke stressindicator tijdens de eurocrisis (2011-2012), toen beleggers het voortbestaan van de euro in twijfel trokken. De spreads lagen toen, op de piek van de eurocrisis, op ruim 5 procent.

Fragmentatie

Hoewel een eurocrisis ditmaal niet direct op de loer ligt, is de ECB toch bezorgd: als de verschillen in marktrentes te groot zijn, is het steeds lastiger om effectief één monetair beleid te voeren in de hele eurozone.

In de woorden van het ECB-bestuur moet „fragmentatie” in het eurogebied worden voorkomen. Concreet wil de ECB staatsleningen van eurolanden, die ze kocht tijdens de coronapandemie en die aflopen, gericht vervangen door Italiaanse of andere Zuid-Europese leningen. Zo moet specifiek de rente op die leningen worden gedrukt.

Ook worden voorbereidingen getroffen voor een nieuw opkoopprogramma, puur gericht op landen waarvan de spreads te ver oplopen. De ECB spreekt van een „nieuw anti-fragmentatie-instrument”. Overigens laat de ECB in het midden welke niveaus van renteverschillen zij acceptabel acht.

