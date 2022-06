Duizenden dode zeevogels gevonden na ‘extreme uitbarsting’ vogelgriep

In het Zeeuwse natuurgebied Waterdunen, bij Breskens, zijn duizenden dode grote sterns gevonden die zijn overleden aan gevolgen van de vogelgriep. Dat meldt Stichting Het Zeeuwse Landschap woensdag. Ook de kolonie op Texel in natuurgebied De Petten is hard getroffen: van de zevenduizend grote sterns in het gebied zijn er ongeveer drieduizend dood gevonden.

„Normaal gesproken treedt de vogelgriep onder wilde vogels op in de wintermaanden. Dat het nu in de zomermaanden zo krachtig aanwezig is, is erg zorgwekkend”, zegt Fred Prak van Vereniging Natuurmonumenten. Ook voor de kust rondom het Verenigd Koninkrijk zijn meldingen gedaan van tientallen vogels die dood in de zee drijven, in de nabijheid van andere kolonies. Volgens Vereniging Natuurmonumenten hebben meerdere landen in Noord-Europa te maken met deze „extreme uitbarsting” van de vogelgriep: in Frankrijk en Engeland zijn hele kolonies verdwenen. Natuurmonumenten noemt de signalen uit binnen- en buitenland „zeer verontrustend”.

De huidige vogelgriepuitbraak is de grootste sinds 2003 en besmet ook steeds vaker vogels die aan de kust leven. De grootste schade wordt veroorzaakt bij de pluimveehouderij, waar sinds oktober 2021 tienduizenden dieren (preventief) zijn geruimd. In Europa zijn meer dan acht miljoen vogels geruimd.