De Zwarte Dood begon in een vallei in Kirgizië

In 1338 vangt een groot sterven aan, in de brede Chüy-vallei, bij het enorme bergmeer Issyk Koel in Oost-Kirgizië. Op sommige plekken zijn er ineens ruim tachtig begrafenissen per jaar, in plaats van amper tien.

Acht jaar later slaat in Europa de Zwarte Dood toe. Binnen een paar jaar sterven tientallen miljoenen mensen. In veel gebieden leidt de pest tot snelle halvering van de bevolking. Ook Azië en Afrika worden getroffen.

De Zwarte Dood wordt de grootste epidemie uit de geschiedenis van de mensheid genoemd, met nog honderden jaren lang vervolguitbraken. Nu is in drie graven uit 1338 in de Chüy-vallei met dna-onderzoek de pestbacterie (Yersinia pestis) aangetoond. Het blijkt de lang gezochte variant die genetisch gezien aan de basis staat van alle varianten die bij de uitbarsting van de Zwarte Dood zijn ontstaan. Hier begon het, en dus niet op de Krim, in China of ergens bij de Kaspische Zee, zoals ook werd gedacht.

Deze variant van de al veel langer bestaande pestbacterie moet ergens tussen 1310 en 1338 zijn ontstaan, zo schrijven deze week onderzoekers onder leiding van Philip Slavin (Universiteit van Stirling) en Maria Spyrou en Jonathan Krause (beide Max Planck Instituut Leipzig) in Nature. Waarschijnlijk is de bacterie afkomstig van marmotten in dit uitgestrekte berggebied tussen Kazachstan en China en is de ziekte snel overgeslagen op mensen. Een deel van de Zijderoute liep langs het Issyk Koelmeer: door de vele handelscontacten met China en het Westen kon de bacterie zich dus ook snel verspreiden.

Waardoor de ziekte oversprong is niet duidelijk, de onderzoekers kunnen in Nature alleen maar vermoeden dat er rond die tijd veranderingen in het ecosysteem plaatsvonden waardoor mensen vaker in contact met marmotten of andere besmette knaagdieren kwamen.

Overbrenging via vlooien

De pestbacterie – inmiddels goed te bestrijden met antibiotica – komt nog altijd in verschillende genetische varianten op de wereld voor en de nu bij het Issyk Koelmeer gevonden variant staat nog altijd aan de basis van twee derde van die varianten. Grote verschillen in ziekteverwekking zijn er overigens niet tussen de vele varianten. De grote mutaties die Yersinia pestis zo gevaarlijk maken zijn al bijna 6.000 jaar aanwezig in de bacterie, zo bleek al eerder uit dna-analyses van pestbacteriën uit steentijdgraven. De overbrenging via vlooien is waarschijnlijk al 4.000 jaar oud. Het lijkt erop dat de pest telkens terugkeert door (her)besmetting uit reservoirs in de dierenwereld, meestal knaagdieren.

De 14de-eeuwse nestoriaans-christelijke begraafplaatsen in de buurt van Issyk Koel worden al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw in verband gebracht met de Zwarte Dood, niet alleen door de duidelijke dateringen op de grafstenen, in het (oud-)Syrisch of het Turks, maar vooral omdat op een paar grafstenen expliciet wordt vermeld dat de doden zijn gestorven aan ‘mawtana’, een (oud-)Syrisch woord dat zoveel betekent als ‘epidemische ziekte’, ‘pest’.

Grafsteen uit de buurt van Issyk Koel met het woord mawtana. Foto A.S. Leybin

Er is veel wetenschappelijke discussie gevoerd of met ‘mawtana’ hier inderdaad de gevreesde builenpest werd bedoeld, of toch een andere dodelijke ziekte. Vervolgens waren de geleerden die van pest uitgingen het weer niet eens over de betekenis van deze vermelding. Want was deze begraafplaats een halte van de ziekte op een lange weg westwaarts uit China, waar vaak de oorsprong van de Zwarte Dood werd vermoed? Anderen dachten weer dat deze vondst bij het Issyk Koelmeer juist een óóstelijke zijlijn in de verspreiding moet zijn geweest, vanuit een Zwarte Dood-oorsprong op de Krim, van waar de pest in 1347 naar Italië werd verspreid.

Zo fel is deze ‘mawtana’-verwijzing bediscussieerd dat vorig jaar nog de vooraanstaande Noorse Zwarte Dood-kenner Ole J. Benedictow – haast zuchtend – in zijn herziene Complete History of the Black Death schreef dat inmiddels wel duidelijk is dat het bij Issyk Koel helemaal niet om de pest ging maar om een andere ziekte: „Het is jammer dat sommige geleerden nog vasthouden aan dat oude materiaal.” Het huidige onderzoek in Nature heeft aan deze onzekerheid nu een einde gemaakt.

Madagaskar

De huidige pestgevallen, zoals in Madagaskar in 2017, worden gezien als uitlopers van de dérde grote pestepidemie die in 1772 begon in het Chinese Yunnan en in de loop van de 19de eeuw steeds groter werd door het groeiende verkeer over spoorwegen en met stoomschepen, tot in Glasgow en San Francisco rond 1900, Parijs in 1920 en Kaliningrad in 1947. In totaal vielen in die epidemie 26 miljoen doden, waarvan ruim 12 miljoen in China en India. Er zijn aanwijzingen voor een epidemie rond 3000 v.Chr., maar de Justiniaanse pest die woedde in de zesde tot en met achtste eeuw wordt als de eerste echte pestepidemie beschouwd. De Zwarte Dood is in die telling de tweede.

De pestbacterie wordt op de mens overgebracht door beten door besmette vlooien of door direct contact. De verschijnselen zijn hoge koorts, bloedingen, gewrichtspijn, en algehele zwakte. De hoge sterfte ontstaat door de giftige stoffen die de pestbacteriën produceren en die leiden tot bloedproppen, inwendige bloedingen en orgaanfalen. Ook treedt vaak een septische shock op.

Meest algemeen is de builenpest, waarbij de Y.pestis-bacterie de lymfe besmet waarin vervolgens kippenei-grote builen vol besmettelijke pus ontstaan. Die builen werden in de Zwarte Dood-epidemie ‘het teken van God’ genoemd, het teken van een spoedige dood. Shakespeare noemde het „the tokened pestilence where death is sure” (Antony and Cleopatra 3:10). De longpest, waarbij de bacterie de longen infecteert, al dan via de lymfe, is het meest besmettelijk, door uitgehoeste druppeltjes met bacteriën.

