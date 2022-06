De tv als theater van kleine ontregeling

Serieus? Serieus. Jiskefet heeft nooit de Zilveren Nipkowschijf gekregen. Terwijl je zou verwachten dat de juryleden na de eerste aflevering van De dierenwinkel, waarin Michiel Romeyn een bruine kartonnen doos met een fret aanschafte, struikelend over de snoeren van hun telefoons (1992!) elkaar hadden opgebeld om het programma onmiddellijk de prijs toe te kennen. Ze deden het niet.

Ook het legendarische Zo is het toevallig ook nog ’s een keer werd overgeslagen, in 1964. En dat is dan niet eens het beste tv-programma dat nooit de Nipkowschijf kreeg. Dat is het Jeugdjournaal, waarmee we in de zelfkritiek belanden, want de afgelopen vijf jaar zat ik zelf in de jury en ik heb er geen moment aan gedacht.

Gelukkig zijn er tientallen televisiemakers wel bekroond met de prijs die deze week het zestigjarig bestaan viert met een reünie voor oud-winnaars. De gelauwerde programma’s uit lang vervlogen tijden geven samen een wonderlijk beeld van wat Nederland in de loop der jaren is geweest of graag had willen zijn. Waarbij tussen de uitverkorenen van de eerste Nipkowjury’s de hoge en de lage cultuur elkaar zomaar in de armen konden vallen.

Morrelen aan conventies

Neem 1963, toen de eer werd gedeeld door de eminente literatuurcriticus H.A. Gomperts met zijn Literaire ontmoetingen en de jonge amusementskoning Rudi Carrell. Bewoners van verschillende planeten, dacht ik – tot ik de uitzendingen bekeek. Ik begon met het interview dat Gomperts had met Harry Mulisch. Gomperts introduceerde zijn gast, terwijl diens sigarettenrook aan de rechterkant het beeld al in kringelde. „Ik geloof dat we in hem niet alleen een modieus auteur moeten zien, maar een serieus schrijver.” Mulisch vertrok geen spier en begon alle medailles te tonen die zijn Oostenrijkse vader in de Eerste Wereldoorlog had verdiend.

Even later vroeg Gomperts wat de rector van Mulisch bedoelde toen hij hem verweet een „onderaards kletser te zijn”, hopend op een fraai, oorlogsgerelateerd antwoord met verschillende betekenislagen. Dadelijk liet de succesauteur zich, soepel als een ballerina, van zijn fauteuil glijden. Eenmaal met beide billen op de studiovloer legde Mulisch uit dat hij zich op school vaak uit zijn bank liet zakken om vervolgens „onder de bank langs” met een klasgenoot te praten. Onderaards kletsen.

H.A. Gomperts en Rudi Carrell bij het winnen van de Zilveren Nipkowschijf in 1963. Foto ANP

Een gelijksoortig theater van de kleine ontregeling bleek zich te voltrekken op het podium van Rudi Carrell, de man die bij latere generaties faam verwierf door een sketch waarin hij vrouwen lingerie liet werpen naar de Iraanse ayatollah Khomeini. Niet alles op tv was vroeger beter, maar Rudi Carrell wel. Ik zag een aflevering uit 1963 van De Rudi Carrell Show, waarin de 15-jarige Spaanse zangeres en actrice Marisol te gast was.

Ze sprak tot teleurstelling van haar gastheer alleen Spaans. Gelukkig was er een tolk in de zaal, de heer Olona, die de woorden van het kindsterretje kon vertalen. „Helaas spreekt hij geen Nederlands, maar gelukkig wel Arabisch.” Naast de Spanjaard zat „een echte Arabier”, die bovendien Russisch sprak, waarna het rijtje werd aangevuld met een Italiaans sprekende Rus en een Nederlands sprekende Italiaan. Trouwhartig gaven de mannen de woorden van de presentator en zijn gast aan elkaar door. Waarbij de grap was dat Marisol geen enkel antwoord gaf van meer dan een woord.

Elk op eigen wijze lieten Carrell en Gomperts zien hoe Nederland graag televisie maakte: een keurig burgerlijke setting waarin voorzichtig wordt gemorreld aan de conventies, maar waarin de orde snel terugkeert. Op dezelfde manier ging de winnaar van de eerste Nipkowschijf te werk, kunstkenner Pierre Janssen, die een schilderij niet alleen besprak als het aan de muur hing, maar soms ook terwijl hij het met twee armen omhelsde, alsof hij van zins was het doek op te eten.

Wereldgeschiedenis

Televisie is er niet alleen voor de ontspanning. Ook ‘Ernstig Nederland’ werd veelvuldig in het zonnetje gezet door de vroege Nipkowjury’s. Er loopt bijvoorbeeld een rechte lijn van de fenomenale documentaireserie Culemborg bijvoorbeeld naar een hedendaagse serie als Typisch, al had men in 1975 aanmerkelijk meer vertrouwen in het geduld van de kijker – de verhaasting heeft de tv deze eeuw in alle segmenten in zijn greep gekregen. De kleine ontregelingen halen de tv nog wel, maar veelal opgepompt tot een ‘Groot Drama’, begeleid door een voiceover die niets te raden overlaat.

Terwijl het beeld toch de grote troef van het medium is, waarmee we belanden bij een van de elegantste bekroningen – de grootste ontdekking voor de terugkijker: Piet Kaart. Toen hij in 1967 de Nipkowschijf kreeg was dat de tweede bekroning in drie jaar voor Brandpunt, het actualiteitenprogramma dat als geen ander oog had voor wat er ver van ons bed gebeurde.

Piet Kaart wint de Zilveren Nipkowschijf in 1967. Foto ANP

Kaart was echter niet de anchor of de sterverslaggever. Hij was de cameraman. Vanuit de bosjes filmde hij hoe Amerikaanse soldaten een rookbom in een wankel hutje wierpen, omdat zij binnen een strijder van de Vietcong vermoedden. Er werd inderdaad iemand naar buiten gesleurd – wonderbaarlijk genoeg nog in leven.

In 1961 filmde Kaart de bouw van de Berlijnse Muur. Hij legde vast hoe een oudere vrouw maar bleef zwaaien naar de overkant, waar een jongere vrouw en een klein meisje terugwoven met hun zakdoek. Kaart had evenveel oog voor de bouwvakkers, die zonder veel aandacht voor de kwaliteit van hun metselwerk blok voor blok werkten aan het afsluiten van een halve stad. En zoomde in op twee soldaten, die met een mengsel van schaamte en argwaan naar de nieuwe overkant keken. Onvergetelijke beelden, de wereldgeschiedenis gevangen op de Nederlandse tv.

Arjen Fortuin was tot begin 2022 vaste tv-recensent bij NRC. In zijn onlangs verschenen boek Kijkt u nog? Waarom je toch de tv moet aanzetten blikt hij terug op vijf jaar professioneel tv kijken.

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven