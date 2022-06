ECB last spoedvergadering in vanwege onrust op financiële markten

De Europese Centrale Bank (ECB) last woensdagochtend een spoedvergadering in vanwege de oplopende rente in Zuid-Europese landen. Dat meldt de Britse krant Financial Times. Het inlassen van deze spoedvergadering schept volgens de Financial Times de verwachting dat de ECB maatregelen treft om een „nieuwe schuldencrisis in de regio af te wenden”.

Nadat de ECB vorige week naar aanleiding van de toenemende inflatie besloot de rente te verhogen, zijn de rentes op staatsobligaties hard gestegen. Vooral in Zuid-Europese landen lopen de rentes hoog op. De Italiaanse rente is op het hoogste punt in twaalf jaar. De onrust op financiële markten is het best af te lezen aan het renteverschil tussen Duitse en Italiaanse tienjarige staatsleningen. Dat liep op naar 2,51 procent.

Woensdag, na de vergadering van de ECB, komt ook de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve samen om het monetaire beleid af te stemmen. Naar verwachting zal de Amerikaanse centrale bank de rente met 0,75 procent verhogen, zo meldt Financial Times.

Het komt niet vaak voor dat de ECB met spoed vergadert. Het gebeurde onder meer tijdens de coronacrisis, en daarvoor een aantal keer tijdens de Griekse schuldencrisis die in 2010 uitbrak.

