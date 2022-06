De beelden van Christopher Wool zijn hard als de droge hitte in Texas

Psychosculpturen, zo noemt Christopher Wool sommige van zijn werken in de Brusselse Galerie Xavier Hufkens. Wereldberoemd om zijn schilderijen, toont de Amerikaanse kunstenaar hier vooral foto’s en sculpturen die hij in Texas maakte – grillige draadplastieken alsof tumbleweeds uit de dorre hitte zijn overgewaaid naar deze kunstzalen. De geëxposeerde sculpturen variëren van daadwerkelijk gevonden metaaldraad en roestige spijkers, objets trouvés, tot gestileerde uitvergrotingen ervan, met als pièce de resistance een drie meter hoge draadplastiek in de galerietuin. Kruisende lijnen stuwen de bronzen lussen omhoog. „Thuis maak ik ze nog veel groter, vijf of bijna zes meter”, vertelt Wool er, een man met geblokt houthakkersshirt en een grijze paardenstaart. „Die beelden zijn van de laatste acht of tien jaar. Het komt door Marfa, waar ik gedeeltelijk woon, dat ik die ben gaan maken. Het is logisch, het klopt daar, het komt door wat er te zien is.”

Christopher Wool: „Toen ik jong was vond ik het echt zwaar, nu ben ik op een leeftijd dat mislukkingen me niet meer raken.” Foto Oliver Abraham

Inderdaad lijken zijn sculpturen op droog struikgewas of prikkeldraad uit Marfa, waar Wool zulke weerbarstigheden is gaan fotograferen. Zwart-witte beeltenissen van zo’n tumbleweed, keien, autobanden, bouwblokken, restanten van wat een schuurtje zal zijn geweest. Daar begonnen zijn beelden mee, legt hij uit. „Psychosculpturen, naar Kippenberger die het had over psychobuildings. Potentiële sculpturen zijn het, waar Marfa heel rijk aan is, er is een heleboel afval en rotzooi te zien, ook omdat er nauwelijks muren rond eigendommen staan. Ik vond het een grappig idee dat zoiets een kunstwerk zou kunnen zijn.”

Christopher Wool, Untitled, 2020. Foto Galerie Xavier Hufkens

‘Bad rabbit’

Zijn fotoseries hangen op de galeriewanden en zijn er in fotoboeken te zien, met titels als westtexaspsychosculpture, swamp of bad rabbit. „Omdat er veel konijnen bij ons rondlopen, rond die sculpturen. Toen hoorde ik op het nieuws de term ‘bad rabbit’. Een codenaam voor meen ik een CIA-onderzoek, ik weet het niet maar het bleef hangen. Een van mijn tekstschilderijen heette bad dog. Het is maar een naam. Wel een goede naam volgens mij.” Met die cryptische tekstschilderijen brak hij vorige eeuw door, elk belangrijk museum wereldwijd heeft ze, op veilingen gaan ze voor miljoenen. Het zijn witte ondergronden met zwarte gesjabloneerde letters die een hardheid hebben die je nu ziet bij zijn sculpturen. „Tough”, noemt hij de beelden, hard als de droge hitte in Texas.

Maar die omgeving is weg hier in Brussel, wat betekent dat voor zijn werk? „Dat werkt goed omdat het dan een andere schaal en betekenis krijgt. Dat beeld van drie meter lijkt buiten in Texas heel klein, hier in de tuin krijgt het een andere aanwezigheid.” Die aanwezigheid heeft te maken met schaal: zijn metalen objets trouvés figureren ook op foto’s waarvan je niet begrijpt of je kijkt naar iets heel kleins of juist metersgroot. Het zijn foto’s zonder houvast. De draadplastieken lijken ruimtelijke tekeningen, die dan weer inspiratie bieden voor zijn schilderijen. De beelden tonen de sporen van gietnaden van het maakproces die hij expres laat zitten, en die lijken op doornen of prikkels van prikkeldraad. „Ik wilde het wordingsproces laten zien, hoe ik schilderkunst heb verlegd naar driedimensionaal werk. Als ik een tekening maak, en het lijkt een beeld, ontstaat daaruit weer iets anders. Als je maar een open blik houdt.”

Christopher Wool, Road (detail 2), 2018.

Foto Galerie Xavier Hufkens

Zo echoën onderling de grillige vormen in een expositie met een Texaanse desolaatheid. Veel werk dateert van tijdens de pandemie toen Wool nauwelijks kon reizen, laat staan exposeren. Dit is voor het eerst dat deze werken samen te zien zijn – zelfs voor hem. „Die koperen coating lijkt ineens op het roze van de schilderijen, dat valt me nu pas op”, zegt hij wat verbaasd, en legt dan uit dat het uitbesteden altijd wel voor wat „ongelukjes” zorgt.

Christopher Wool, Untitled, 2022. Foto Galerie Xavier Hufkens / Farzad Owrang

Hoewel hij over deze ongelukjes niet enorm enthousiast klinkt, zijn foutjes van oudsher deel van zijn werkproces: van zijn schilderijen maakt hij scans, fotokopieën, inclusief de rasters en beeldruis die zo mechanisch ontstaat. Daar schildert op verder, veegt dat weer uit, en daarom geldt hij als een post-conceptueel schilder: het gaat meer óver schilderen dan dat hij zelf schildert. Sterker nog: de reusachtige doeken nu in Brussel zijn niet geschilderd, maar zijn gezeefdrukte en gephotoshopte variaties op kleiner schilderwerk.

„Tussen mijn vrouw [kunstenaar Charline von Heyl] en ik is het een soort running gag dat als je ’s avonds het gevoel hebt dat het een goede dag in het atelier is geweest, je de volgende ochtend ziet dat je maar matig gepresteerd hebt. En andersom ook.” Dus kunst is een worsteling? Wool, die het gesprek liever kort houdt want hij moet nog wat e-mails versturen, kijkt nu gepijnigd. „Ja, het is frustrerend als het niet lukt. Toen ik jong was vond ik dat echt zwaar, nu ben ik op een leeftijd dat mislukkingen me niet meer raken. Daarom werk ik ook in verschillende media tegelijk. Als ik depressief word van een sculptuur, dan ga ik foto’s maken. Ik switch als het te moeilijk gaat, maar ook als het te makkelijk loopt. Als je geen frustraties ervaart, krijg je ook geen voldoening.”

Christopher Wool is t/m 30/7 te zien bij Galerie Xavier Hufkens in Brussel. Info: Het werk vanis t/m 30/7 te zien bij Galerie Xavier Hufkens in Brussel. Info: xavierhufkens.com