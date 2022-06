Boeren wachten, zeggen ze, ‘al jáááren op duidelijkheid’

Een groepje boeren komt dorpshuis Het Bosch in Lexmond binnen. Ze zien Mirjam Sterk aan de bar staan en lopen op haar af. De boeren willen duidelijkheid van de CDA’er, als gedeputeerde in de provincie Utrecht verantwoordelijk voor het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Ze willen duidelijkheid over hoeveel minder hun bedrijven moeten uitstoten. Duidelijkheid of ze straks überhaupt nog een bedrijf kunnen hebben. Duidelijkheid over alles eigenlijk wat een boer aangaat. We wachten, zegt een boer, „al jáááren op duidelijkheid”.

„Ik snap dat”, zegt Sterk. „Maar ik kan het niet nu niet oplossen. En ik kan ook geen duidelijkheid over jullie specifieke situatie geven, hoe graag ik ook zou willen, want die heb ik ook nog niet. Het enige wat ik kan vragen is: blijf meepraten.”

Een halve week nadat het kabinet aankondigde dat de stikstofuitstoot op sommige plekken met 70 procent omlaag moet, zoeken boeren in Het Bosch dinsdagavond naar duidelijkheid over de plannen – en over hun toekomst. Zo’n tachtig agrariërs zijn naar de informatieavond van de provincie Utrecht gekomen. Ze verdringen zich vooral voor een kaart van het gebied die aan een muur hangt. Rode kruisjes betekenen te veel uitstoot en dat er dus gereduceerd moet worden. Groene kruisjes zijn oké. Maar duidelijkheid wat de boeren precies moeten doen, biedt de kaart niet.

En dus kijken ze naar Mirjam Sterk, die als provinciebestuurder het komende jaar de kabinetsplannen moet uitwerken. Daar heeft ze een jaar de tijd voor. Lukt dat niet, dan kan het kabinet ingrijpen. Sterk heeft de boeren nodig – en de boeren Sterk. Ze balanceert tussen de wensen van boeren, die ze tot voor kort vanzelfsprekend tot haar achterban kon rekenen, en de noodzaak van stikstofreductie. In de helft van de provincies zitten gedeputeerden voor het CDA als medeverantwoordelijke voor het stikstofbeleid in dezelfde positie als Sterk.

Uitstoot halveren

Lexmond ligt in het zuidelijke aanhangsel van Utrecht, aan de overkant van de Lek, wat eeuwenlang Zuid-Holland was. Het gebied waarover het dinsdagavond gaat, loopt ruwweg van de Diefdijk vlak bij Leerdam naar de Zouwenboezem in het westen. In de twintig kilometer tussen die twee natuurgebieden zitten tal van melkveeboeren, fruittelers en pluimveeboeren. Ze produceren eten – en te veel stikstof.

Om de natuur te herstellen zou in dit gebied de uitstoot ongeveer gehalveerd moeten worden, blijkt uit eerste berekeningen van de provincie. Maar niemand weet het precies, en niemand weet op welke plek hoeveel minder uitgestoten moet worden. De provincie wacht nog op verdere cijfers van het kabinet. Zeker is dat de ene plek harder geraakt zal worden dan de andere. Maar welke plek, en hoe hard?

Melkveefokker Jos Langelaan loopt op de informatiemarkt van de ene kaart naar de andere. Kijk, wijst hij een ambtenaar na lang zoeken aan: dát is mijn boerderij. „Wat betekent dat?” De ambtenaar, lachend: „Dat u op de kaart staat!” Langelaan: „Maar wat betékent het voor mij?” De ambtenaar: „Ik kan niet precies voorspellen wat de uitkomst is, maar u zit ver van het gebied met een opgave.” Een omstander: „Heb jij mazzel!”

Langelaan woont al vijftig jaar op het boerenerf, zijn vader begon ooit het bedrijf. Nu wil zijn zoon de zaak overnemen. Die is vanavond thuis gebleven. „Hij is te opstandig, gaat volgende week ook demonstreren in Den Haag. Ik wil gewoon in gesprek blijven.”

Langelaan is „al zeker vijftien jaar” CDA-lid en beslist van plan dat te blijven. „Maar de partij mag er wel wat harder in. Als het CDA overal klakkeloos achteraan blijft lopen, dan zeg ik op. De laatste berichten zijn dat het CDA weer wil onderhandelen. En anders, heb ik gehoord, gaat het kabinet vallen.”

Hij doelt op de ‘eis’ die CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma eerder op de dag uitsprak om het stikstofplan aan te passen. Maar onduidelijk bleef welke aanpassing de agrarische industrie zou ontzien, maar wél de stikstofuitstoot, waar de landbouw voor de helft verantwoordelijk voor is, omlaag brengt. De door het CDA bepleite ruimte voor ‘maatwerk’ maakt al onderdeel uit van de plannen. Net als een nadruk op technische innovatie.

Een beetje hoop

De boeren die om Sterk heen staan, hebben Heerma’s uitspraken ook gehoord. En hebben er weer hoop van gekregen. Fragiele hoop, dat wel, want eigenlijk, zegt één van de boeren, „laat het CDA ons steeds vallen”. „Ik sta hier als provinciebestuurder”, reageert Sterk. „Er is een heel groot probleem dat we moeten oplossen. Of de Tweede Kamer nog veel kan aanpassen, weet ik niet.”

Ze wil, zegt ze later op de avond op het terras van het dorpshuis, „het eerlijke verhaal vertellen. Als CDA’er vind ik het belangrijk dat het platteland leefbaar blijft. Maar we móéten aan de slag met de natuur. Er lígt een opgave waar we niet omheen kunnen. Niemand heeft er wat aan als ik het mooier maak dan het is.”

Dus als een boer tijdens de informatieavond zegt dat 12 procent minder stikstofuitstoot ook 12 procent minder inkomen betekent, schudt Sterk haar hoofd: „Dat is niet zo.” Merkt zijn collega op dat de overheid moedwillig de opvolging binnen de boerenbedrijven „de grond intrapt”, dan zegt Sterk: „Dat is niet waar.” Ze legt uit dat dit gebied niet onevenredig hard geraakt wordt, dat overal in Nederland de uitstoot omlaag moet, op sommige plekken nog veel meer dan hier.

Ga je volgende week mee naar de demonstratie in Den Haag, vraagt één van de boeren. „Je kan meerijden.” Sterk lacht: „Ik zal erover nadenken. Maar in ieder geval niet om te protesteren.”

