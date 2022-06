Arooj Aftab raakt met onversneden, verpletterende emotie

Bij sommige concerten wil je als journalist helemaal geen aantekeningen maken, om geen seconde te hoeven missen en elke noot, elke rust, elke snaaraanraking en elke zucht op te kunnen nemen. Zo’n concert gaf de Pakistaanse zangeres Arooj Aftab met haar trio dinsdagavond in concertkerk De Duif in Amsterdam. Een droom.

Maar van dromen zakken de details snel weg en blijft rauwe, lastig te beschrijven emotie over. Na dit concert blijft, naast die rauwe emotie, alles juist lang hangen: hoe de stem van Aftab steeds beter werd en ze de akoestiek van De Duif eigen maakte; hoe de harp van Maeve Gilchrist soms klonk als tikjes tegen kristallen glazen, dan weer ruig als een elektrische gitaar; hoe bassist Petros Klampanis niet alleen z’n massieve snaren liet trillen, maar ook lieflijk kon meefluiten; hoe Aftab aandoenlijk onhandig rozen het publiek ingooide, en hoe intens ze de muziek van haar tweede album Vulture Prince samen wisten uit te bouwen.

Die muziek, die haar vorig jaar als eerste Pakistaanse een Grammy opleverde, is toch al niet vluchtig. Het werd getekend door de dood van haar broertje Maher. Ze zei vorig jaar in NRC dat ze het dankzij die donkere sluier van rouw „op ongeveer veertig procent” had ingezongen. Ze zong er nu de overige zestig procent bij – soms in eindeloze, kippenvelwaardige hoogtes die je bij haar lage, licht hese stem niet meteen verwacht – en het kwam alleen maar harder aan.

Hemel en aarde

Aftab (37), glas rode wijn in haar hand, volledig in het zwart met een lange jas met grote kraag, grapte tussen de nummers haar verlegenheid weg – humor heelt. „We spelen liedjes van Vulture Prince, dus ik heb me ook maar zo gekleed.” Lachend: „Ik eet geen doden hoor. Nog niet.” Ze hield er haar concert met beide benen mee op de grond.

Misschien lag het aan de mooie hoge, lichte kerk, maar er was evengoed geen nummer dat Aftab en haar muzikanten niet even tot in de hemel optilden, om terug te komen op aarde en er het zeldzaam stille en telefoonloze publiek mee te ontroeren. Vooral de veelzijdigheid van Gilchrists harp gaf Aftabs muziek ongekende diepte. Nummers als het dieptreurige ‘Diya Hai’, het meditatieve ‘Saans Lo’, haar wondermooie ‘Mohabbat’ en ook de uitgesponnen toegift kregen in hun wervelende, fantasierijke samenspel steeds meer lagen. De instrumenten gingen soms tegen elkaar in, dan samen op, van elkaar af, ritmisch, melodieus, en af en toe zo vol dat het onmogelijk leek voor Aftab om zich daar nog tussen te wringen. Soms leek die dan ook even afstand te houden, waarna ze zich er toch op natuurlijke manier in wist mee te vlechten.

Rouw put uit, maar het overstijgt ook taal. Ergens in de meter of tien tussen haar lippen en mijn oren werd de soms eeuwenoude Perzische poëzie in haar teksten vertaalt naar onversneden, verpletterende emotie.

Aftab vorig jaar op festival Le Guess Who?:

Jazz/folk Arooj Aftab. Gezien: 14/6 in de Duif, Amsterdam. Nog te zien: 15/6 in OLT Rivierenhof, Antwerpen en 3/7 op festival Down the Rabbit Hole, Ewijk. Info: aroojaftabmusic.com ●●●●●