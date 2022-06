De AIVD kan vernietigde datasets mogelijk weer bij elkaar hacken

Wat gebeurt er precies met de vijf enorme datasets met miljoenen persoonsgegevens die op de plank liggen bij de geheime diensten? Dat is de vraag sinds de afdeling klachtafhandeling van toezichthouder CTIVD woensdag gelastte dat die vijf sets binnen twee weken moeten worden vernietigd. De MIVD en AIVD houden ze „onrechtmatig” in bezit. De bewaartermijn uit de wettelijke voorschriften was verstreken. Ook hadden de diensten volgens de toezichthouder niet goed beargumenteerd waarom ze meer tijd nodig hadden om de miljoenen data met privacygevoelige gegevens te doorzoeken.

Omdat het advies van de afdeling klachtafhandeling van de CTIVD bindend is, kunnen de verantwoordelijk ministers niet anders dan haar besluit uitvoeren. Dat leken ze woensdagmorgen ook van plan. Ministers Hanke Bruins Slot (CDA, Binnenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (D66, Defensie) schreven de Tweede Kamer dat de vijf bulkdatasets moeten worden „verwijderd en vernietigd”. „Het oordeel van de afdeling klachtbehandeling is bindend. Het kabinet zal deze beslissing dan ook per direct uitvoeren.”

‘Dingen die je niet wilt weggooien’

Vijf datasets direct in hun geheel verwijderen en vernietigen, zoals de ministers schrijven? Dat gaat in de praktijk toch iets anders, blijkt uit een toelichting van de AIVD. Volgens een woordvoerder van de dienst biedt het besluit van de CTIVD ruimte om de data deels te behouden. Het gaat daarbij om zogeheten ‘gegevensverwerkingen’: gegevens uit de datasets die reeds worden gebruikt voor lopende onderzoeken. „Er moet nog een slag worden gemaakt”, zegt de woordvoerder, „om te kijken welke data je nog wel kunt gebruiken omdat ze deel uitmaken van lopend onderzoek. In die sets zitten dingen die je misschien niet wilt weggooien en die je ook niet hoeft weg te gooien van de CTIVD.”

Over de vijf mega-databestanden wordt al enkele jaren gebakkeleid tussen diensten en hun toezichthouders. De ministers schreven woensdag nog eens dat ze de datasets van belang achten voor de nationale veiligheid: „Het kabinet wil benadrukken dat de te vernietigen bulkdatasets gegevens bevatten ten behoeve van onderzoeken gericht tegen dreigingen uit het buitenland.” Inlichtingenexpert Ronald Prins houdt er daarom rekening mee dat de diensten nieuwe ‘bulkhacks’ gaan uitvoeren om dezelfde gegevens opnieuw binnen te halen. De teller van de bewaartermijn gaat dan opnieuw lopen. „Je hebt kans dat de diensten gelijk een verzoek doen om opnieuw datasets te verwerven”, zegt hij. „Goede kans dat dit toegestaan wordt.” Prins heeft hier van binnenuit ervaring mee. Hij was van 2018 tot de zomer van 2020 lid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) die toestemming moest geven voor onder andere de bulkhacks.

Ook inlichtingenexpert en -onderzoeker Peter Koop acht nieuwe elektronische inbraakpogingen mogelijk. „Maar”, zegt hij direct, „dan moeten de diensten wel een goed verhaal hebben. Want ze konden de CTIVD kennelijk eerder niet goed uitleggen waar die gegevens precies goed voor waren.”

Volgens Ronald Prins is de kans zeer klein dat het gehackte doelwit inmiddels beter is beveiligd tegen hacks. „Het doelwit heeft waarschijnlijk nooit doorgehad dat er een hack was.”

Onduidelijk is wat het doel van de hacks was. Koop denkt dat het „eerder om fysieke dreiging gaat” – terrorisme of spionage – dan om bijvoorbeeld hackpogingen vanuit het buitenland om overheidssystemen binnen te komen. Koop: „Mij viel op dat er tot nu toe maar weinig hits waren gevonden in de datasets. Dat duidt eerder op het zoeken naar persoonsnamen of vluchtgegevens.”

Ronald Prins zegt dat de diensten inmiddels veel ervaring hebben met het vernietigen van grote databestanden. „De CTIVD houdt goed toezicht op het vernietigen van die gegevens.”