Aboutaleb hield rapport tegen wegens verkiezingen

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft een onderzoek over de handhaving van de coronaregels bewust uit de publiciteit gehouden, omdat de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 eraan kwamen. Uit het onderzoek bleek dat Rotterdam de wet had overtreden bij het filmen van corona-overtreders. Dat blijkt uit interne politiemails én stelt de voormalige hoogste privacyfunctionaris van de politie, Ben van Hoek, in een gesprek met NRC.

De politie heeft de interne mails over het uitstellen van rapport onterecht achtergehouden bij een Wob-verzoek, erkent de Rotterdamse politie.

Tijdens de lockdown in 2020 zette Rotterdam camera-auto’s in, om te controleren of iedereen zich hield aan het samenscholingsverbod en de afstandsregel. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deed als toezichthouder op de privacy onderzoek naar het gebruik van de camerawagens en stelde vast dat dit in strijd was met de privacywet.

De AP wilde deze conclusie eind vorig jaar naar buiten brengen, om andere gemeenten te waarschuwen die hetzelfde van plan waren. Maar de politie gaf daar, na overleg met Aboutaleb, geen toestemming voor. Hierdoor moest de toezichthouder eerst een langdurig traject in, omdat wederhoor moest worden verkregen en de boetesom moest worden vastgesteld, waardoor het rapport nog altijd niet is vrijgegeven. Wel lekten de uitkomsten al uit via NRC.

Het verhinderen van de vervroegde publicatie is politiek gemotiveerd, zegt Ben van Hoek, de toenmalig hoogste privacytoezichthouder van de politie. Volgens hem wilde Aboutaleb de publicatie van het onwelgevallige rapport „over de verkiezingen heen” tillen. De politietop zou hieraan gehoor hebben gegeven.

Intern mailverkeer bevestigt het verhaal van Van Hoek. „Burgemeester stelt voor om het over de verkiezingen te tillen”, staat in een verslag per mail van het driehoeksoverleg over de publicatie van het rapport.

‘Onjuiste afweging’

Het verslag is door de politie achtergehouden bij een eerder Wob-verzoek van NRC naar de communicatie over het AP-onderzoek. Het achterhouden van het document was een „onjuiste afweging”, stelt de Rotterdamse politie-eenheid nu, die de schuld hiervan legt bij „de medewerker die het Wob-verzoek in behandeling heeft genomen”.

Verder stelt de politie in een reactie dat haar eigen verslag niet zou kloppen. Niet Aboutaleb, maar de politiechef zou in het overleg hebben gepleit voor uitstel. Hierover is echter niets terug te vinden in de notulen, zegt de politie zelf.

Na de eerdere berichtgeving van NRC over het AP-rapport ontkende Aboutaleb nog dat hij publicatie wilde tegenhouden. „Waarom zou ik dat willen? We zijn er juist bij gebaat dat dit rapport openbaar wordt.” Dit keer weigert Aboutaleb in te gaan op vragen.

