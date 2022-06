Bij het Nederlands Elftal moesten de spelers wennen aan ‘Oranje-stress’

Het trainingskamp is ruim een week onderweg als Louis van Gaal begint over stress. Hij zit achter een tafel in een muffige persruimte van het stadion in Cardiff, waar het Nederlands elftal een dag later moet spelen tegen Wales. De bondscoach zal de B-keus opstellen, heeft hij net verteld. Hij is benieuwd hoe ze om zullen gaan met de druk die hoort bij wedstrijden van Oranje.

Hij brengt het als gegeven, ‘Oranje-stress’. Als iets waar hij buiten staat. Maar het is een spanning die Van Gaal voor een belangrijk deel zelf heeft gecreëerd. Voor menig voetballiefhebber is de vijftiendaagse Nations League-cyclus, die dinsdagavond zijn voorlopige einde kende met de thuisoverwinning tegen Wales (3-2), een overbodig oefenintermezzo op een rijk gevulde voetbalkalender. Dat Nederland na vier wedstrijden met 10 punten bovenaan staat in de poule is aardig, niet meer dan dat.

Veel spelers van Oranje zullen woensdag niettemin vertrekken van de KNVB-campus in Zeist met het gevoel dat ze misschien wel de belangrijkste weken van het seizoen achter de rug hebben. En dat ze nog niet zeker weten of ze voldoende gepresteerd hebben. Met dank aan examinator Van Gaal, die een sfeer wilde creëren die zo dicht mogelijk in de buurt kwam bij de spanning straks rond het WK in Qatar. Alleen zo kon hij zijn spelers immers goed beoordelen en beter maken.

Daarom herhaalde hij tot het einde toe dat veel spelers nog moeten strijden voor een plek in de selectie, met de afwezigheid van vice-aanvoerder Georginio Wijnaldum als bewijsstuk. Ook de hiërarchie binnen de vermoedelijke basisploeg ligt nog altijd niet vast, met uitzondering van de positie van ‘generaal’ Virgil van Dijk. De Vrij mocht een keer aanvoerder zijn, net als Depay en De Ligt. Zelfs tussen keepers Cillissen en Flekken – geen van beiden maakte de voorbije weken grote indruk – is de pikorde nog niet duidelijk.

Uit de luwte

Ondertussen besprak Van Gaal de individuele prestaties en kwaliteiten van zijn spelers zonder filter voor de camera’s. Ook, of juist, als het nieuwelingen betrof die gewend zijn aan de luwte. Spits Vincent Jansen had bijvoorbeeld „harde voeten”. Van debutant Jerdy Schouten had Van Gaal „meer verwacht”, zei hij na de uitwedstrijd tegen Wales. De middenvelder van Bologna speelde steeds risicoloos „het eerste stationnetje” in. Noa Lang moest „in gedrag en discipline nog heel wat leren”.

Over Jurriën Timber, uitblinker in het eerste duel met België, was de bondscoach „niet tevreden” na de wedstrijd tegen Polen. Iets vergelijkbaars had hij eerder al gezegd over Jordan Teze. Zijn ploeggenoot bij PSV, Cody Gakpo, die rond een training in Zeist nog zei geen last te hebben van spanning, was een „exponent van die Oranje-stress” na zijn teleurstellende optreden in en tegen Wales.

Toch zullen ook deze spelers met een zeker optimisme terugblikken op de afgelopen Oranje-periode. Omdat ze op sommige momenten wél ‘leverden’ wat Van Gaal eist. Jansen was dinsdagavond tegen Wales bijvoorbeeld precies het aanspeelpunt dat de bondscoach in hem ziet. Resultaat: twee assists. Ook Gakpo en Lang, makers van de 1-0 (geplaatst schot in de hoek) en 2-0 (droge knal na een knappe pirouette langs een verdediger), speelden goed achter de spits. Tel daar Bergwijn en Depay bij op en Van Gaal heeft vier dynamische, doelgerichte aanvallers tot zijn beschikking.

Van Gaal zal tevreden zijn over de stootkracht van zijn team, hoewel Oranje dinsdagavond tegen Wales veel kansen onbenut liet. Volgens Van Gaal krijgt Oranje zijn voorkeurssysteem 1-3-4-3 met ‘wingbacks’ die de hele flank bestrijken (meestal Dumfries en Blind) steeds beter onder de knie. De spelers, aanvankelijk sceptisch over deze manier van spelen, zijn het met hem eens. „We hebben deze twee weken grote stappen vooruit gezet”, zei Matthijs de Ligt eerder deze week.

Afhankelijk van De Jong

Wie zich progressie voorstelt als een gestaag stijgende lijn zal desondanks moeite hebben die vooruitgang te ontwaren. Juist in de eerste wedstrijd tegen topland België (1-4) haalde Nederland zijn hoogste niveau. Dumfries en Blind waren voortdurend gevaarlijk, regisseur Frenkie de Jong bepaalde het spel en het systeem gaf aanvallers Bergwijn en Depay precies de ruimte die ze nodig hadden. Het duel bevestigde: Oranje kan op een goeie dag van iedereen winnen.

Maar de wedstrijden erna gaven een ander beeld. Vooral het feit dat Nederland zich in zijn sterkste opstelling vijftig minuten lang geen raad wist met de defensief spelende Polen en verdedigend kwetsbaar bleek voor counters, moet Van Gaal en zijn staf aan het denken zetten. Speciaal punt van aandacht: Polen liet Frenkie de Jong schaduwen en plots was de creativiteit uit het spel van Oranje verdwenen. Dat zullen tegenstanders van Nederland op het WK ook hebben opgemerkt.

Daarbij komt dat Oranje defensief kwetsbaar is gebleken. Tegen Polen, maar ook dinsdagavond tegen Wales, dat (opnieuw) met een veredeld B-elftal speelde. Het eerste tegendoelpunt van spits Brennan Johnson, halverwege de tweede helft, kwam voort uit knullig balverlies van Teze. Één fout en de verdediging lag open.

Het zijn allemaal „leermomenten”, zei Van Gaal, die de zomer zal gebruiken om te analyseren wat hij de voorbije weken heeft gezien. Aan één ding hoeft hij niet te twijfelen: met de veerkracht van Oranje zit het wel goed. Na een late gelijkmaker van Bale (makkelijk gegeven penalty) voor Wales maakte invaller Depay alsnog de winnende goal in blessuretijd.

De spelers kunnen nu een paar weken met vakantie. In september wacht het tweede en laatste deel van de WK-voorbereiding.