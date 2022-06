Onrust op de internationale financiële markten is nog niet voorbij

Op de internationale financiële markten is de onrust dinsdag niet verdwenen na de forse koersdalingen van aandelen, obligaties en cryptomunten op maandag. Van een herstel was geen sprake.

Beleggers bleven in de ban van een mogelijke periode van stagflatie, waarbij de economie stagneert terwijl de inflatie zeer hoog is. Zij wachten de vergadering af van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, die woensdag bekendmaakt met hoeveel de rente wordt verhoogd.

Eind vorige week nog was de verwachting dat de rentestap 0,5 procentpunt zou bedragen, tot een niveau van tussen 1,25 procent en 1,5 procent voor de zogenoemde federal fund rate – het belangrijkste Amerikaanse tarief voor zeer kortlopende kredieten op de geldmarkt.

Sindsdien zijn de verwachtingen sterk opgelopen: een grote meerderheid van de analisten denkt nu dat de centrale bank woensdag een zeer grote stap omhoog neemt van 0,75 procentpunt, tot tussen 1,5 procent en 1,75 procent. Aangezien de centrale bank zelden tegen de marktverwachtingen in besluit, om ophef te voorkomen, gingen beleggers ervan uit dat dit ook de uitkomst wordt van de bijeenkomst woensdag. Hoewel ook steeds vaker werd gepraat over een mogelijke stap omhoog van een vol procentpunt.

De druk op de obligatiemarkten, waar de rente op langer lopende leningen wordt bepaald, bleef groot. Deze markt luistert sterk naar de rente op de kortlopende geldmarkt, die door de centrale bank wordt bepaald. In de VS steeg de effectieve op tienjarige staatsleningen naar 3,43 procent, het hoogst sinds 2011.

De effectieve rente op de Nederlandse tienjarige staatslening, die maandag boven de 2 procent steeg, ging naar 2,13 procent. Bewegingen in deze rente hangen doorgaans samen met de rente op langlopende Nederlandse hypotheken. De zogenoemde tienjaars-swaprente, die leidend is voor de hypotheekmarkt, stond ruim 2 procentpunt hoger dan begin dit jaar en is nu alleen al in juni met 0,7 procentpunt gestegen.

Stress Europese obligatiemarkten

De stress op de Europese obligatiemarkten werd het best geïllustreerd door het renteverschil tussen Duitse en Italiaanse tienjarige staatsleningen, dat opliep naar 2,51 procent. De ECB let scherp op het te ver uiteenlopen van de renteverschillen in de eurozone, omdat dit de effectiviteit van het monetaire beleid zou schaden.

Amerikaanse aandelen stonden halverwege de avond op een licht verlies. Europese aandelen wisten dinsdag eveneens niet te herstellen van de forse koersdalingen van maandag en eindigden gemiddeld iets meer dan een procent lager. In Amsterdam belandde de AEX met een verlies van 1,3 procent op 652,87 punten, op het laagste niveau sinds oktober 2020. De grootste verliezer, betaaldienst Adyen, verloor 5,5 procent op een koers van 1.155,40 euro, het laagst in twee jaar en bijna 60 procent lager dan nog maar een half jaar geleden.

Cryptomunten

De bitcoin, die maandag een enorme koersval doormaakte, wist daar dinsdag niet van te herstellen. De koers was tegen de avond 2,5 procent lager op 22.600 dollar. De nervositeit rond bitcoin was groot, door geruchten rond de beursgenoteerde bitcoininvesteerder Microstrategy. Deze investeerder heeft 205 miljoen dollar geleend met ruim 19.000 bitcoin als onderpand. Zou de koers van de cryptomunt zakken tot onder 21.000 dollar, dan zou Microstratgy een ‘margin call’ krijgen, wat betekent dat het geld zou moeten bijstorten als extra zekerheid voor de lening. Microstrategy liet in mei al weten nog zoveel bitcoin in reserve te hebben dat dit als extra onderpand kan worden ingebracht, zodat een margin call kan uitblijven.

Bitcoin zakte dinsdagochtend even met rond de 7 procent door de gevreesde grens van 21.000 dollar, maar toen gevolgen uitbleven, herstelde de munt tot 2,5 procent, iets onder de koers van maandagavond. Dat gold eveneens voor Ethereum, de op een na grootste cryptomunt.