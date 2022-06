Waarom sterven telkens Iraanse wetenschappers en technici?

Iraanse wetenschappers en ingenieurs die een rol spelen in de wapenindustrie of het nucleaire programma van hun land zullen zich dezer dagen af en toe achter het oor krabben. Willen ze nog wel in deze sectoren werken, nu de ene na de andere collega een plotselinge en soms mysterieuze dood sterft?

Dit weekend stierven er weer twee mannen die werkten in de lucht- en ruimtevaartdivisie van de Iraanse Revolutionaire Garde. Een zou bij een verkeersongeluk zijn omgekomen. De ander zou, ook op weg voor zijn werk, plotseling zijn overleden. Volgens berichten in de Israëlische media waren beiden betrokken bij de ontwikkeling van wapens voor het Libanese Hezbollah, een bondgenoot van Iran en fervent tegenstander van Israël.

Val van balkon

Weer een ander die eveneens tot de Revolutionaire Garde behoorde, kwam eerder deze maand om bij een val van een balkon. Eind mei werd bovendien een 35-jarige wetenschapper die betrokken was bij de ontwikkeling van raketten en drones plotseling ziek en stierf kort daarna. Hij zou zijn vergiftigd. Hetzelfde lot was een collega beschoren, die volgens sommige berichten zou hebben gewerkt bij het nucleaire onderzoekscentrum in Natanz, maar volgens andere bronnen daar niets mee te maken had.

The New York Times citeerde maandag een Iraanse functionaris en twee andere bronnen, die allen anoniem wilden blijven, dat Iran ervan uitgaat dat het laatstgenoemde tweetal door agenten van Israël is vergiftigd. Het regime heeft er nog niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, mogelijk omdat het gemak waarmee Israëlische inlichtingendiensten kennelijk te werk kunnen gaan in Iran, pijnlijk is voor de regering. The New York Times opperde dat Ayoub Entezari (35), een van de vergiftigde mannen, een foto in de media fataal was geworden, waarop te zien was dat hij toenmalig president Rohani een rondleiding gaf in een fabriek voor raketturbines.

Geen van de gestorven mannen speelde overigens een leidende rol. Kolonel Sayad Khodayee (50), een hoge Garde-officier die overigens geen wetenschapper was, wel. In mei werd hij in Teheran achter het stuur van zijn auto door een passerende motorfietser doodgeschoten. Israël gaf toe dat het daar achter zat.

Door de jaren heen heeft Israël regelmatig wetenschappers geliquideerd die actief waren in Irans nucleaire programma. Meest opmerkelijk was de moord op de leidende Iraanse atoomgeleerde Mohsen Fakhrizadeh in november 2020 in de buurt van de hoofdstad Teheran met behulp van een zogenoemde robot killer. Israël heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het tot elke prijs wil vermijden dat Iran de beschikking krijgt over kernwapens. Iran zelf stelt nog altijd – ondanks zijn toenemende voorraden hoogverrijkt uranium die voor kernwapens kunnen worden gebruikt – dat zijn nucleaire programma uitsluitend vreedzame doeleinden dient.

Juist de laatste weken heeft de Israëlische premier Naftali Bennett in het openbaar de zogeheten Octopus Doctrine verkondigd, waarbij Israël zich niet langer concentreert op de tentakels van de ‘octopus’ Iran in buurlanden zoals Syrië en Libanon, maar ook op doelen in Iran zelf. „We hebben er een nieuwe vergelijking van gemaakt door nu ook de kop (van de octopus) aan te vallen”, zei Bennett vorige week tegenover het Britse weekblad The Economist.

Vergiftigde tandpasta

De Mossad, de Israëlische buitenlandse inlichtingendienst, heeft in het verleden regelmatig mensen die het als een bedreiging voor Israëls veiligheid beschouwde, vermoord. De Israëlische journalist Ronen Bergman publiceerde er in 2018 een dik boek over. Hij beschreef onder meer dat de Palestijn Wadie Haddad, die aan de basis van veel aanslagen op Israëlische doelen had gestaan, in 1978 met zwaar vergiftigde tandpasta om het leven werd gebracht. Een Mossad-agent wist een tube die identiek was aan zijn normale pasta, bij hem in de badkamer te leggen.

Veel tegenstanders werden op meer conventionele wijze vermoord, ook wetenschappers. Zoals in de jaren tachtig en begin jaren negentig in Irak, toen Saddam Hussein nieuwe raketten en een kernwapen poogde te bemachtigen. Soms werd geblunderd. In 1973 werd in het Noorse Lillehammer een vermeende Palestijnse terrorist doodgeschoten die een onschuldige Marokkaanse kelner bleek te zijn.