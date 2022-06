Van Rijthoven krijgt wildcard voor Wimbledon na winst in Rosmalen

Tim van Rijthoven mag dit jaar meedoen aan grandslamtoernooi Wimbledon. De 25-jarige Nederlander heeft van de organisatie een wildcard gekregen, meldt zijn manager aan persbureau ANP. Van Rijthoven dankt de uitnodiging aan zijn toernooizege in Rosmalen van vorige week, waar hij het ATP-toernooi Libéma Open won. In de finale versloeg hij de Rus Daniil Medvedev, de huidige nummer één op de wereldranglijst.

Organisatoren van toernooien die zijn aangesloten bij de ATP en WTA mogen wildcards toewijzen aan tennissers naar keuze. Daarbij hoeven zij zich niet te houden aan de plek op de wereldranglijst. Van Rijthoven zou zich met zijn nieuwe ranking (106) normaliter direct kwalificeren voor Wimbledon, maar de rankinglijst was al voor het toernooi in Rosmalen – toen hij op plek 205 stond – vastgesteld. De Nederlander mocht dankzij een wildcard ook al meedoen aan het Libéma Open.

Van Rijthoven had in 2014, toen hij de kwartfinales van het juniorentoernooi van Wimbledon behaalde, al een plek op de wereldranglijst. Zijn status als groot talent maakte hij – mede door blessures – vervolgens lange tijd niet waar: tot vorige week had Van Rijthoven nog nooit een wedstrijd op ATP-niveau gewonnen. Van Rijthovens begeleider noemt het „best bijzonder” dat de tennisser als niet-Engelsman een wildcard heeft gekregen. Wimbledon begint dit jaar op 27 juni. De finale voor de mannen wordt op 10 juli gespeeld.

Serena Williams

Op Instagram hint zevenvoudig Wimbledonwinnaar Serena Williams naar een toernooideelname dit jaar. „SW en SW19. Het is een afspraak. Zie jullie daar”, schrijft Williams op het socialemediaplatform. SW zijn de initialen van Williams, SW19 is de postcode van de wijk Wimbledon in Londen.

De 40-jarige Williams won Wimbledon in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016. In totaal behaalde ze tussen 1999 en 2017 23 Grandslamtitels, waarmee ze een van de succesvolste tennissters aller tijden is. Sinds haar deelname aan Wimbledon vorig jaar speelde Williams geen enkele officiële tenniswedstrijd meer. Momenteel staat ze op plek 1208 op de wereldranglijst.