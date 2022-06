Van Lienden en partners ook verdacht van witwassen

De drie oprichters van de stichting Hulptroepen Alliantie – Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel – worden door het Openbaar Ministerie (OM) nu ook verdacht van witwassen. Eerder was al bekend dat justitie het drietal verdenkt van oplichting en verduistering. Het OM heeft op 24 mei besloten de verdenking uit te breiden, melden bronnen met kennis van het strafdossier aan NRC. Een woordvoerder van het Functioneel Parket bevestigt de uitbreiding.

De bekende opiniemaker Van Lienden en zijn twee zakenpartners importeerden vanaf maart 2020 een grote hoeveelheid mondkapjes vanuit China naar Nederland. Ze beweerden met hun stichting „om niet” te werken, dus zonder winstoogmerk. In werkelijkheid sluisden ze betalingen van een groot aantal klanten naar een commerciële bv, Relief Goods Alliance, die losstond van de stichting. Van die bv waren ze aandeelhouder.

Ook hun grootste bestelling, die van 40 miljoen mondkapjes voor het ministerie van Volksgezondheid, voerden ze uit via deze commerciële bv. Aan de transactie hield het drietal meer dan 20 miljoen euro over.

Strafrechtelijk onderzoek

Het OM maakte eind februari bekend een strafrechtelijk onderzoek te starten naar de gang van zaken bij de stichting Hulptroepen Alliantie. Directe aanleiding daarvoor was een aangifte door uitzendconcern Randstad. Dat leverde in het voorjaar van 2020 kosteloos personeel aan de stichting, in de veronderstelling dat het om een initiatief zonder winstoogmerk ging. Volgens Randstad wisten de medewerkers niet dat ze ook meewerkten aan de activiteiten van een commerciële bv.

Op 29 april besloot justitie de verdenking al uit te breiden met het vermoeden van verduistering. Doordat miljoenen euro’s die bestemd waren voor de stichting terechtkwamen bij de commerciële bv, werd volgens het OM de stichting benadeeld. In aanloop naar de komende strafzaak legde justitie voor 11,5 miljoen euro beslag op de Nederlandse bankrekeningen van Van Lienden, Damme en Van Gestel.

Dat justitie de verdenking afgelopen maand verder heeft uitgebreid met het vermoeden van witwassen, komt volgens het strafdossier doordat de drie ondernemers zichzelf vanuit Relief Goods Alliance miljoenen euro’s aan dividend uitkeerden. Deze stap, waarbij ze geld in handen kregen dat mogelijk voortkwam uit een misdrijf, komt volgens justitie neer op witwassen, bevestigen bronnen met kennis van het dossier.

Saillant detail: Het OM-onderzoek draagt de naam Full Sutton, net als de een van de best beveiligde gevangenissen in het Verenigd Koninkrijk.

Deze dinsdag krijgen Van Lienden en zijn zakenpartner Bernd Damme de kans zich te verweren in een andere zaak. De rechtbank in Amsterdam buigt zich over de vraag of het duo ontslagen moet worden als bestuurder van de stichting Hulptroepen.

Op verzoek van het OM en een groep van zeven oud-medewerkers besloot de rechter Van Lienden en Damme eind april voorlopig te schorsen als bestuurder. Advocaat Wouter Jongepier werd door de rechtbank tijdelijk als bewindvoerder aangesteld, met de toezegging dat de rechter zich „in een later stadium” over een mogelijk ontslag zou uitspreken. Om die reden worden dinsdag alle betrokken partijen gehoord.

Van Lienden ontkent in een reactie dat justitie op 24 mei de verdenking heeft uitgebreid. Damme en Van Gestel geven geen commentaar.