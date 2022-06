Uitstoot broeikasgassen 11 procent lager dan een jaar geleden

De uitstoot van broeikasgassen was in het eerste kwartaal van dit jaar 11 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS berekende samen met het RIVM de broeikasgassenuitstoot op basis van de richtlijnen van het VN-klimaatwerkgroep IPCC.

Volgens het CBS komt deze daling vooral doordat er het afgelopen jaar een kwart minder aardgas is verbruikt. Daarin speelden de hoge energie- en gasprijzen een rol, en het relatief warme eerste kwartaal waarin minder gestookt hoefde te worden. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar meer emissiearme energiebronnen als wind- of zonne-energie gebruikt.

Vorig jaar ging de uitstoot van broeikasgassen juist in drie van de vier kwartalen omhoog. Daardoor steeg over heel 2021 gemeten de broeikasuitstoot met 2,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Daarmee trad Nederland weer buiten de limieten van het Urgenda-vonnis. De staat moest van de rechter in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terugdringen ten opzichte van 1990. Dat lukte nipt - de daling bedroeg 25,5 procent. Na de stijging in 2021 was de reductie weer minder dan 25 procent.