‘StartPoint’ schept te hoge verwachtingen voor zichzelf

Bovenaan de trap van de Amsterdamse kunstsociëteit Arti et Amicitiae hangt een grote aankondigingsposter waarop de helft van de namen van de deelnemende kunstenaars met zwarte tape zijn afgeplakt. Zo opent de tentoonstelling StartPoint op een merkwaardige manier: je krijgt het gevoel iets gemist te hebben nog voordat je iets gezien hebt.

StartPoint is in 2003 begonnen als een prijs voor afstudeerwerk van Tsjechische kunstacademie-studenten. Een juryteam reist elk jaar af naar verschillende academies en maakt een tentoonstellingsselectie, één kunstenaar wordt vervolgens als winnaar uitgeroepen. In de loop der jaren heeft de prijs een meer internationale focus gekregen en voor deze editie werden in 2021 vijfendertig kunstacademies verspreid over zestien landen bezocht. De jury maakte een eindselectie van twaalf afstudeerders. Hoewel de eerste tentoonstelling telkens in Praag plaatsvindt, reist deze sinds 2014 daarna af naar Arti et Amicitiae in Amsterdam.

Boerenprotest

In Arti et Amicitae heeft curator en jurylid Radek Vána een nog kleinere selectie van de oorspronkelijk twaalf geselecteerden gemaakt, vandaar de zwarte tape. Zes kunstenaars tonen werk verspreid over drie aaneengesloten zalen. Voormalig Rietveld-student Shifra Osorio Whewell is de winnaar van 2021 en opent de expositie. Haar videowerk Rebecca & Her Children toont een carnavalesk re-enactment van een boerenprotest in de negentiende eeuw in Wales. De kunstenaar speelt zelf de rol van een journaallezer en refereert zowel aan de Bijbel als de Berlijnse muur om de lokale geschiedenis naar het nu te halen. De nagespeelde scènes van interviews met boeren en de worstelingen met tolwerkers hebben een ludiek karakter door de houtje-touwtje kostuums en kinderlijk gezongen liedjes, toch weet het werk in al zijn rommeligheid te overtuigen met zijn enthousiasme.

Geen van de voormalige winnaars komt uit Zuid- of Oost-Europa

In de tweede zaal hebben vier kunstenaars elk één hoek gekregen. De olieverfschilderijen van Luke McCowan (HKU) lijken bijna digitaal geconstrueerd te zijn. Alsof het grafische ontwerpen zijn voor posters. Kvet Nguyen (VŠVU, Bratislava) toont in haar installatie Mutal Otherness twee korte videoloops en een aantal foto’s waarop telkens een persoon verscholen in kleurrijk textiel te zien is. Dit ziet de kunstenaar als een manier om „vormeloze beweging” te creëren dat het idee van ‘de ander’ uitdaagt. Het levert simpele maar mooie beelden op.

De strak vormgegeven werken van Assaf Hinden (KASK, Antwerpen) tonen fragmenten van een uiteengevallen veilingcatalogus. Door manipulaties in de beelden aan te brengen laat Hinden zien welke verhalen achter een dergelijk boek schuil kunnen gaan. Zoals dat van een gedwongen verkoop van een kunstcollectie van een Joodse verzamelaar in 1937.

Alexander Jermilov (KABK) presenteert met de installatie ‘What a life’ een futuristische archeologische verzameling. Sleutels, bonuskaarten, een internetmeme, een vaas en nog veel meer willekeurige objecten hangen aan metalen staven die eindigen op de grond in hartvormige grasmatjes. De installatie lijkt zowel een viering als een dystopische verbeelding van alles wat artificieel is, en blijft wat onsamenhangend. In de laatste zaal staat het videowerk ‘Transparency of voice and light’ van Adam Hejduk (FaVU VUT, Brno) waarin hij op treffende wijze visualiseert hoe een gesprek vervormt en uiteen kan fladderen in je herinnering.

Hoge verwachtingen

De werken in Arti et Amicitiae zijn zeer verschillend qua vorm maar hebben duidelijke overeenkomstigheden. Allen maken referenties naar historische gebeurtenissen of sociaalmaatschappelijke problemen. Meestal gebeurt dit op indirecte wijze, behalve in het geval van de winnaar wiens werk daardoor veel directer binnenkomt. De rest blijft wat op afstand. Dat heeft ook te maken met de hooggespannen verwachtingen die de organisatie schept.

Er zijn daarbij ook enige kanttekeningen te plaatsen bij het juryproces. Hoewel StartPoint zich nadrukkelijk profileert als een prijs voor ‘Europese’ kunststudenten komt geen enkele van de eerdere winnaars, of de dit jaar geselecteerde deelnemers, van een Zuid- of Oost-Europese academie. Daarnaast is de tentoonstelling alleen in Praag en Nederland te zien en ging de hoofdprijs de afgelopen tien jaar maar liefst zes keer naar een Nederlandse student. Dit in combinatie met slordigheden, geeft een weinig professionele uitstraling en doen daarmee af aan de legitimiteit die StartPoint claimt.

Eerdere Nederlandse studenten die wonnen zijn: Matea Bakula (2013, HKU), Lisa-Marie Vlietstra (2014, Rietveld), Esther Hovers (2015, KABK), Stephanie Rizaj (2019, Rietveld) en Suzanne Schols (2020, Rietveld). De winnaar krijgt samen met nummer twee en drie een residentie en een groepstentoonstelling aangeboden in Praag. Daarnaast krijgt de winnaar een eigen publicatie.

Beeldende kunst StartPoint 2021: Prize for European Art Graduates is t/m 26 juni te zien in Arti et Amicitiae, Amsterdam. Info: arti.nl ●●●●●