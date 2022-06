Russische oppositieleider Navalny overgeplaatst naar andere gevangenis, locatie onbekend

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is overgeplaatst vanuit strafkamp Pokrov naar een andere strafinrichting. De advocaten van Navalny melden dat ze niet weten waar hij is heengebracht. De overplaatsing zou te maken hebben met een vonnis dat dinsdag is ingegaan.

„Vandaag kreeg Navalny’s advocaat in de strafkolonie in Pokrov te horen dat Navalny daar niet langer werd vastgehouden, hij werd overgebracht naar een kolonie met een streng regime, maar ons werd niet verteld welke”, zegt Olga Mikhailova, een advocaat van Navalny, tegen het Russische persbureau TASS.

Navalny zal in de nieuwe strafinrichting de straf moeten uitzitten die hij in maart dit jaar kreeg. Hij werd toen veroordeeld tot negen jaar vanwege vermeende fraude en minachting van de rechtbank. Die straf moet hij uitzitten in een extra beveiligde gevangenis, met een strenger regime dan in de Pokrov-strafkolonie, waar hij een celstraf van tweeënhalf jaar uitzat.

Prominente Kremlin-criticus

Deze eerdere celstraf was opgelegd omdat hij voorwaarden uit een eerdere veroordeling zou hebben geschonden. Navalny noemt de veroordelingen politiek gemotiveerd en zegt dat het Kremlin probeert hem uit de politiek te houden. In 2020 werd Navalny vergiftigd met het zenuwgif novitsjok, een aanval waarvan hij moest herstellen in een Duits ziekenhuis. Hij keerde desondanks terug naar Rusland en werd bij terugkomst in januari 2021 gelijk opgepakt.

Twee maanden later werd hij overgeplaatst van de gevangenis in Moskou naar het strafkamp Pokrov. Ook toen waren zijn advocaten niet op de hoogte. De celstraf van negen jaar die Navalny momenteel uitzit, is mogelijk niet zijn laatste. Er is volgens Navalny een nieuwe strafzaak tegen hem geopend, waarbij hij nog eens vijftien jaar celstraf riskeert.