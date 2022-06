Mijn zus ging een weekendje weg met haar nieuwe vlam en droeg me op om haar jongens (17 en 15) in de gaten te houden. Toen ik mezelf zaterdagavond binnenliet, lag haar gang vol met kleine plasjes bloed. In de woonkamer trof ik mijn neven en een mij onbekende sint-bernard aan. „Help ons”, brieste de oudste, terwijl hij de hond een oude onderbroek probeerde aan te trekken.

„Rosie is ongesteld geworden”, zei de jongste. Rosie keek me smekend aan terwijl de onderbroek nog verder omhoog gesjord werd.

De rest van de avond verdiepten we ons in loopsheid. Rosies bloed was donker, volgens Google was ze dan nog niet optimaal vruchtbaar, maar kon ze alsnog in verwachting raken.

„Ik wil niet dat ze zwanger wordt”, zei de oudste wanhopig. „Dan krijgt mam allemaal gedoe.”

Rosie bleek de hond van de nieuwe liefde te zijn.

„Hoe is die nieuwe verkering eigenlijk?” vroeg ik, want ik had er nog niet mee kennisgemaakt.

„Geweldig”, zeiden de jongens meteen.

„Ik heb mam nog nooit zo gezien”, verzuchtte de oudste. Ah. Vandaar dat ze zo beschermend waren naar Rosie, want die was nu hun stiefzus. Als je daar een weekend op past en haar vervolgens zwanger aflevert, nou ja, dan heb je als stiefbroer wel wat uit te leggen.

‘Het mag niet uitgaan”, zei de jongste. „We willen dat mam eindelijk eens chill is.” De volgende ochtend gingen we met Rosie een blokje om. Bij het park liet een bejaarde man net een Duitse Pinscher uit. Rosie begon aan de riem te trekken. De oudste neef, inmiddels een betonblok van een kerel die in zijn vrije tijd in de sportschool woont, kon haar amper tegenhouden. De Pinscher stormde op ons af.

„Een reu!” gilde de jongste.

„Houd je hond tegen, de onze is loops!!!” brulde de oudste naar de bejaarde, die meteen achter zijn hond begon aan te hobbelen terwijl hij „Bert! Hier!” riep, maar Bert had een veel betere conditie en was onze hond inmiddels gevaarlijk dicht genaderd.

„Kappen nu!!” riep de oudste en tilde Rosie op. Daar stond mijn stoere neef met een hitsige hond van zeventig kilo in zijn armen terwijl Bert tegen zijn been aan begon te rijden. Ik was tot op het bot toe ontroerd. Dat is ware liefde, dacht ik. Dat iemand zijn moeder zo graag gelukkig ziet dat hij bereid is om aangerand te worden door een Pinscher terwijl een sint-bernard zijn nek onderkwijlt. Wat een toewijding. De hele wereld die tegen je blaft en gromt en op je leegbloedt en dat je dat allemaal vrijwillig ondergaat, simpelweg om andermans geluk in stand te houden.

