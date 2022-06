‘Rijkswaterstaat vreesde bankroet van grootste Nederlandse bouwer bij project Afsluitdijk’

Rijkswaterstaat zou in de zomer van 2020 serieus rekening hebben gehouden met een faillissement van bouwconcern BAM als er geen oplossing zou komen voor een conflict over de renovatie van de Afsluitdijk. Om een bankroet van een van de grootste bouwconcerns van Nederland te voorkomen – en om de vernieuwing van de Afsluitdijk niet nog meer te vertragen – zou Rijkswaterstaat betalingen aan de bouwers naar voren hebben gehaald.

Dat blijkt volgens de Volkskrant uit documenten die de krant verkreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een jaar na het Wob-verzoek publiceerde Rijkswaterstaat in mei ruim 1.700 mails, rapporten, presentaties en andere documenten over de renovatie van de negentig jaar oude dijk.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Levvel (BAM, baggerbedrijf Van Oord en financieel adviesburau Rebel) hebben al langer een ernstig conflict over de vernieuwing van de Afsluitdijk. Die renovatie begon in 2018. De ruzie gaat voornamelijk over de zogenoemde spuisluizen die het water van het IJsselmeer moeten afvoeren naar de Waddenzee.

Onvolledige data Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat zou onvolledige data hebben aangeleverd; Levvel kon daardoor niet afdoende berekenen in hoeverre de spuisluizen kwetsbaar zouden zijn voor golfklap. Dat betekent: als het water in het IJsselmeer relatief laag staat en een zuidoosterstorm stuwt het water richting Afsluitdijk, dan komt er zeer veel druk op de spuisluizen.

Al langer was bekend dat Rijkswaterstaat onvolledig was geweest in het formuleren van deze zogenoemde hydraulische randvoorwaarden. Verse informatie over de golfklap noopte de bouwers tot het maken van nieuwe berekeningen en het zoeken naar nieuwe oplossingen om de problemen op te lossen. Automobilisten op de dijk moesten bijvoorbeeld niet worden opgeschrikt als water uit het IJsselmeer zou leiden tot grote fonteinen tussen de sluizen.

Wie de meerkosten, vermoedelijk vele miljoenen euro’s, moest betalen leidde tot een hoogoplopend conflict tussen Rijkswaterstaat en de bouwcombinatie. Rijkswaterstaat zou volgens de Volkskrant het accountants- en adviesbureau PwC hebben laten uitrekenen wat de financiële gevolgen zouden zijn voor BAM.

De grootste bouwer van Nederland maakte destijds een moeilijke periode door. In het eerste halfjaar van 2020 leed BAM een verlies van 235 miljoen euro. Dat kwam onder meer door Covid-19 en „onderpresterende dochterbedrijven”, aldus de bouwer. BAM moest ook een schikking betalen van 36 miljoen euro aan de stad Keulen. Bij de verbouwing door BAM van de lokale metro was het Keulse stadsarchief ingestort.

Eind mei 2022 maakte verantwoordelijk minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) bekend dat Rijkswaterstaat voor 238 miljoen euro heeft geschikt met de bouwcombinatie. Ook is afgesproken om het werk aan de spuisluizen uit het contract met de drie bedrijven te halen. Die werkzaamheden worden opnieuw aanbesteed en zullen later dan gepland worden afgerond. De Afsluitdijk is nu mogelijk eind 2025 helemaal gerenoveerd. Of misschien nog later. De volledige renovatie gaat meer dan 2 miljard euro kosten (inclusief onderhoud voor de komende 25 jaar).

BAM zegt in een korte reactie aan de Volkskrant „het faillissementscenario niet in onderhandelingen te hebben ingebracht”. Feit is dat de bouwer in februari al heeft aangegeven dat de bouwer megaprojecten als de Afsluitdijk, de Zeesluis IJmuiden en het Zuidasdok in Amsterdam te risicovol vindt en niet meer zal inschrijven op aanbestedingen boven de 150 miljoen euro waarbij de bouwer voor schade of meerkosten opdraait als het misgaat.