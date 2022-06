Lhbti-Oekraïners worden apart opgevangen: ‘We zijn hier niet bang dat iemand ons aanvalt’

De exacte locatie moet geheim blijven, maar het ligt op een prachtige plek: een klein hotel in de buurt van het Vondelpark in Amsterdam. Een plek waar tientallen lhbti-vluchtelingen uit Oekraïne zich veilig kunnen voelen.

Een beveiliger doet open. Aan het begin van de gang, rechts, is de keuken, waar ontspannen geklets klinkt. Er staan zes koelkasten en overal ontbijtspullen, het ruikt er naar salami. Aan het einde van de gang, die uitkomt in een kleine tuin, komen vogelgeluiden binnen. In de tuin staan tien huurfietsen, en Sofiia (32). Sofiia heeft kort, geblondeerd haar, is in het zwart gekleed en heeft een kleine neuspiercing. „Ik voel me hier totaal op m’n gemak”, zegt ze. „Het park heeft me geholpen om weer helemaal op te laden.”

Ze organiseerde drie edities van de Kiev Pride, en vorig jaar richtte ze Ukraine Pride op, ontstaan uit de queer technoscene. Vorig jaar organiseerde ze een zes uur durende technorave bij het kantoor van de president om aandacht te vragen voor antidiscriminatiewetten, terwijl tegenstanders hen bekogelden met flessen.

Dit is de veiligste plek voor een queer persoon Sofiia (32)

Sofiia heeft vandaag gewerkt: ze haalt geld op voor queer Oekraïners die worden geraakt door de oorlog. Daarvoor hoeft ze niet fysiek in Kiev te zijn en dus stuurde Ukraine Pride haar het land uit. „Een strategische beslissing.”

Ze ging eerst naar Berlijn en trok daarna verder naar het hotel in Amsterdam. Ze hoorde erover via een vriend. „Dit is de veiligste plek voor een queer persoon.”

Sofiia (32) heeft ook plek gevonden in het Amsterdamse hotel. Foto Simon Lenskens

In een ruime schuur achterin de tuin staan computers en er wordt soms Engelse les gegeven. Nu zitten daar Artem (24) en Mykhailo (20). Ze zijn bijna drie jaar bij elkaar. Volwassen mannen mogen Oekraïne niet verlaten, maar de jongens werkten en studeerden in Polen toen de oorlog begon.

In het hotel konden ze voor het eerst in het openbaar elkaars hand vasthouden en elkaar een zoen geven. „We zijn nu niet bang dat iemand ons aanvalt. Het is hier één grote familie”, zegt Artem, de meest energieke van de twee. Hij zegt dat hij ’s ochtends iedereen die hij tegenkomt en die dat wil, knuffelt. Met 33 bewoners is de opvang bijna vol.

Aparte opvang

In Nederland is het niet gebruikelijk dat vluchtelingen of asielzoekers die lhbti zijn, apart worden opgevangen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Migratie, VVD) vindt, net als zijn voorgangers, dat asielzoekers moeten leren dat lhbti’ers onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving. Bovendien zouden niet alle locaties zich voor aparte opvang lenen. Een motie van Volt, PvdA, GroenLinks en BIJ1 om speciale lhbti-afdelingen in asielzoekerscentra op te zetten, werd in november verworpen door de Tweede Kamer.

Maar discriminatie en geweld tegen lhbti’ers is aan de orde van de dag in azc’s. Belangenorganisatie LGBT Asylum Support, die met ruim zeshonderd lhbti-asielzoekers contact zegt te hebben, doet naar eigen zeggen dagelijks meldingen bij het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Onderzoeksbureau WODC van het ministerie voor Justitie en Veiligheid stelde eind vorig jaar lhbti-afdelingen voor om de veiligheid te verbeteren, maar toenmalig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) schreef dat het COA daar „geen gehoor” aan kan geven, wegens capaciteitsgebrek en uit principe.

Het COA plaatst lhbti’ers toch „zo veel mogelijk” bij elkaar, zegt een woordvoerder, maar hij benadrukt dat dat nog geen „lhbti-units” zijn. Uitzonderingen daargelaten: in Dronten zitten lhbti’s samen in bungalows, en ook Ter Apel en Amsterdam kennen aparte lhbti-vertrekken.

Het hotel in Amsterdam valt, net als de opvang van andere Oekraïners, niet onder de verantwoordelijkheid van het COA. Het idee is van activist Hans Verhoeven. „Er wordt steeds vaker een lhbti-afdeling opgericht, maar vaak nadat zich incidenten hebben voorgedaan”, zegt hij begin maart, als hij nog op zoek is naar een locatie. „Dat wil ik nu voor zijn.”

Verhoeven stuurde kort na het begin van de oorlog een brief naar het kabinet en het gemeentebestuur om een lhbti-opvang in Amsterdam te mogen realiseren. Een woordvoerder van het ministerie voor Justitie en Veiligheid mailt dat het „heel fijn is dat Amsterdam meehelpt met de opvang van Oekraïners en aandacht heeft voor kwetsbare groepen”.

‘Vermoord worden om regenboogvlag’

Half maart ging het hotel open. Het beheer en begeleiding gaf de gemeente in handen van het Leger des Heils. Het ligt met opzet op een mooie, centrale plek in de stad zodat de lhbti’ers zich extra veilig voelen. Het is voor een jaar gehuurd. Eind mei zat de Amsterdamse lhbti-opvang voor mensen uit Oekraïne zo goed als vol. Af en toe stroomt iemand uit, omdat die terug wil naar Oekraïne of zelf woonruimte heeft gevonden.

Hans Verhoeven zit eind maart in zijn provisorisch opgezette kantoor in het hotel. Met zijn brede schouders, gemillimeterd haar en zwarte kisten ziet hij eruit als een militair. Harry Doef, de directeur Zorg van het Leger des Heils, die in colbert en spijkerbroek tegenover hem zit, zegt: „Al zouden we tien mensen in veiligheid brengen, dan is het al geslaagd.”

Lhbti-afdelingen komen er vaak pas na incidenten Hans Verhoeven activist

Doef was er ook bij in 2015, toen veel vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en Eritrea kwamen. „Ik heb helaas moeten ondervinden hoe je veiligheid niet kan garanderen.” In de drie woontorens in Amsterdam-Zuidoost, waar de vluchtelingen werden gehuisvest, werden volgens hem nare dingen geroepen naar homoseksuele asielzoekers, en op hun douche gebeukt. „Daar hebben we van geleerd.”

Het voordeel van lhbti-opvang is ook dat lhbti-specifieke zorg beter geregeld kan worden, vertelt manager Michal Brzozowski. In de opvang zitten nu twee trans personen die hormonen krijgen en vijf mensen die hiv-zorg ontvangen. „Bewoners zijn ook eerder open over zichzelf, omdat ze weten dat de managers homo zijn.”

In een reguliere opvang zouden Artem en Mykhailo er niet openlijk voor durven uitkomen dat ze homo zijn, zeggen ze. „Dan moeten we onze relatie weer verbergen.” In de stad waar Artem vandaan komt, Mykolaiv, kun je alleen al voor het rondlopen met een regenboogvlag vermoord worden, zegt hij. Amsterdam heeft Mykhailo na drie weken al veranderd, zegt hij. „Ik weet nu dat ik mezelf niet meer wil verbergen.”